〔金砖国家〕7月13日股汇市收盘纵览

路透7月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月13日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.32%,报926.13点.
中国股市:沪综指周五缩量近收平.备受关注的中国二季度经济增速创出7.6%的三年新低,印证市场此前对整体经济的忧心,但数据恰好符合预期也让市场无法找到方向指引,大盘维持弱势整理格局.沪综指.SSEC收报2,185.895点,微涨0.404点,或0.02%.本周沪综指累计下挫1.7%,为连续第四周下跌.当日上海A股成交额为559亿元人民币,前日为790亿元.[.SSCN]
香港股市:周五温和收高,因中国二季度7.6%的GDP增速基本符合预估,令投资者稍感宽慰.但当周港股仍录得两个月来最差周度表现.恒生指数.HSI收盘升0.4%,报19,092.6点,但当周下挫3.6%,因市场担心中国经济放缓加大全球经济的下行压力.恒生国企指数.HSCE收升0.8%,但当周下滑4.6%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五续小跌,为连续第三日收跌.美元指数此前一度触及两年高位,人民币中间价低开,虽然早盘中国上半年宏观数据的公布,市场发现经济增长数据并没有似此前忧心的那么糟糕,风险胃纳略有改善,但难令人民币摆脱疲弱态势.人民币兑美元收报6.3789,上日收报于6.3733.[CNY/CN]
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印度股市:周五连续第三天下跌,在周一公布通胀数据前,银行及地产类股回落;通胀数据将有助市场在印度央行本月稍晚召开政策评估会议前设定预期.指标BSE指数.BSESN收低0.11%,报17,213.70点,当周累计下跌1.75%,为5月5日以来最大单周跌幅.[.BO][ID:nL3E8ID2RJ]
印度汇市:印度卢比周五上扬并连续第三周录得涨幅,因数据显示贸易逆差收窄,帮助缓解了对该国财政前景的担忧,同时资本流动状况亦提供助益.印度卢比兑美元INR=D2收在55.14/15,高于周四收盘水平55.93/94.当日上涨1.4%,创一周多来最大单日涨幅.[INR/][ID:nL3E8ID2VT]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,368.690点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨2.05%至735.45点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.47%至32.627;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下跌0.05%,报39.95.
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巴西股市:拉丁美洲股市普遍走高,因中国国内生产总值(GDP)数据引燃中国政府或将出台更多刺激措施的预期.对中国保持需求势头的期望提振巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.7%,原材料出口商涨幅居前,帮助大盘终止连续四日下挫走势,股指当周累计下跌1.9%.[ID:nL2E8IDJES]
巴西汇市:拉丁美洲货币走强,中国第二季经济成长数据缓和了对该国经济急速放缓的担忧.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=小涨0.11%至2.0367,但政府或出手干预的疑虑对汇价构成压力.[ID:nL2E8IDEH2]
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南非股市:本周收高逾1%,Exxaro (EXXJ.J)等资源类股从长达一周的跌势中反弹.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨1.41%,报29,663.61点.综合指数.JALSH收高1.2%,报33,792.75点.[.J][ID:nL6E8IDAMM]
南非汇市:南非兰特兑美元收高,市场预期该国央行下周将维持利率在低位并公布温和声明.1518GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3涨0.65%,报8.2707,周四纽约收盘位在8.3250.[ZAR/][ID:nL6E8IDCH8](完)
--编译 王兴亚;审校 张荻