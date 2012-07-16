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债券 | 2012年 7月 16日 星期一 08:55 BJT

〔标题新闻〕ECB管委魏德曼称若西班牙扩大改革范围至银行业之外,或能打动债市降低举债成本

注:ECB为欧洲央行的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8IDC5P]

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