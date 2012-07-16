《萨默斯专栏》关注机会均等,而非结果公平

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence Summers) 编译 石冠兰/程琳

路透麻萨诸塞州剑桥7月15日电---即便经济复苏进程延长,美国经济仍将最终恢复元气,周期性问题将不再主导经济话题.而有关不平等的问题将成为关注焦点.毫无疑问,比起上一代,如今的收入分配更加不公平了--以相对值而言,收入分配顶端人群所占的比重上升,而中产偏上阶层的比重下降.那些缺少技能,特别是在稍早年代只能出卖劳力的人群,不管是以相对值还是绝对值衡量,他们的收入都在缩水.

在大选之年,这些问题构成了经济辩论的一个重要组成部分.进步派人士认为,不平等的扩大损害了政治和经济体制的合理性.他们主张,在市场产生更多不公平的时候,我们不应该延续过去十几年的做法,将税负从最高收入者转向中产阶级.尽管他们承认贾布斯(Steve Jobs)所赚取的巨额财富是源于为消费者带来了大量价值,并为美国乃至全球经济作出了重大贡献,但他们也指出,那些产生其他许多财富、特别是金融业的活动,与其有关的社会价值却不是那么明显.

保守派人士认为,在一切更具流动性的今天,高税率将企业和就业推向海外的风险要高于以往.他们指出企业家在促进经济增长中的核心作用,由于多数新创企业终归要失败,因此若想让企业家精神得以蓬勃发展,就必须为企业的成功而给予非常大的回报.一些有关不平等问题的政治言论暗示,大张旗鼓地彰显成功有失妥当,对此保守派颇为不快.他们担心直接针对不平等的政策措施将带来不当的副作用.

不幸的是,双方的论点都很有力.虽然我支持促进税收体系更完善的努力,但现实是,即便可以采取负责任的行动来增加高收入阶层的税负并对财富进行再分配,不平等程度仍可能维持在高水平并加剧.有许多措施都是可取的,比如象在不引起过度报复的前提下允许组织工会,还有强化股东在制定管理层薪酬方面的作用.然而这些措施都不太可能遏制不平等加剧的势头.

公共政策要何去何从?纵观全球,那些因担忧不平等而实施的民粹政策其结果并不让人鼓舞.同样,在经济剧变时期采取被动姿态,也非明智之举.或许,争论和政策的焦点,需要从侧重结果不平等,转向侧重机会不平等.对于前者,人们的看法分歧巨大,而且能够采取的因应措施有限.另一方面,几乎找不到有谁会否定对机会均等的渴望,或是不肯承认如今机会明显不平等的现实.

对机会均等的明确定义是,那些没有生在上层社会,而日后进入上层社会的孩子的数量,必须等于生在上层而日后淡出上层的孩子数量.这就需要一项促进机会平等的严肃计划,必须既能赋予非富裕家庭的孩子更多机会,又能消除富裕家庭孩子目前享有的部分优势.

目前为止,能就增进机会而采取的最重要措施是加强公共教育.过去10年里,我们一直致力于保证所有孩子都能接受教育,这方面努力必须坚持下去.但是,要想保证每个人都有获得巨大成功的真正机会,我们还必须确保每个公立学校的孩子都能在自身天赋条件允许下尽可能多学和升学.过去40年里,在联邦政府大力鼓励与支持下,全美名牌大学在招收、接纳、支持和培养少数族裔学生上下了很大功夫.这些努力将会也应当继续实施.但就眼下情况来看,成绩优秀的少数族裔年轻人申请并被顶尖学校录取的可能性,远高于同样成绩的低收入家庭学生.全国知名院校应该像他们长期以来着重承诺的种族多元化那样,承诺实施经济多元化了.

那些消除不了的特权又该怎么办?父母总是想帮助自己的孩子,认为掌握特权的父母会不一样是不现实的.但是,在个人巨额财富日益占据主导的时期,遗产税没有理由相对于经济缩水.那些税收筹划技巧也没理由继续合法,因为它们实际上等于只给收入过百万而财富过千万的富翁们减税.期待那些依靠慈善捐赠的院校和大学不会着重培养捐赠者的子女,也是不现实的.或许,我们可以建立起这样一个习惯,每一份遗产都可以提供一份机遇.

这都是促进机会均等的一些想法.方法还有很多.每个政治派别都该以此为目标.(完)