《中国债券市场每日交易备忘》--7月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部代理239亿元人民币五年期固息地方债上午9:50-10:30招标 中粮集团35亿元三个月期超短期融资券薄记建档(主体评级AAA),农行和招行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部代发239亿元三年期地方债129103,票面利率2.75% 进出口行200亿元五年期固息金融债120309,票面利率3.60% 中国建筑材料集团18亿元五年期中期票据1282249,票面利率4.27% 广东物资集团6亿元五年期中票1282247,票面利率5.25% 湖南盈德气体8.8亿元五年期中票1282248,票面利率5.50% 国电电力( 600795.SS )60亿元九个月超短期融资券011219002,票面利率3.35% 尖峰集团( 600668.SS )2亿元一年期短期融资券041259041,票面利率6.30% 中国交建( 601800.SS )( 1800.HK )25亿元一年期短融041258040,票面利率3.56% 泰州三福船舶工程有限公司3亿元一年期短融041252026,票面利率5.10% 上港集团( 600018.SS )20亿元九个月短融041258039,票面利率3.36% 岳阳林纸( 600963.SS )6亿元一年期短融041252027,票面利率4.22% 江西省高速公路投资集团10亿元一年期短融041256024,票面利率3.66% ============================================================================== 三、缴款: 财政部322.6亿元七年期续发国债120010,发行价格101.21元 国家开发银行200亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)120233,基本利差0.05% 神华集团200亿元九个月超短融 中国铁路物资股份有限公司20亿元九个月期超短融 厦门钨业( 600549.SS )5亿元一年期短融 云南东源煤电4亿元一年期短融 金蝶软件(中国)公司4.8亿元三年期中票 芜湖市中小企业4.5亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部300亿元一年期固息国债110018到期兑付,票面利率3.48% 葛洲坝( 600068.SS )20亿元一年期短融1181320到期兑付,票面利率5.51% 新疆生产兵团国资经营公司6亿元一年期短融1181321到期兑付,票面利率5.51% 华能集团40亿元一年期短融1181323到期兑付,票面利率5.09% 财政部400亿元三年期储蓄式国债091703到期兑付,票面利率3.73% 中铁二十三局集团3亿元一年期短融1181324到期兑付,票面利率5.75% 浙江荣盛控股集团9亿元一年期短融1181325到期兑付,票面利率5.85% 财政部280亿元三年期固息国债090015到期兑付,票面利率2.22% 南方电网70亿元三年期中票0982104到期兑付,票面利率2.79% 本溪钢铁集团12亿元三年期中票0982106到期兑付,票面利率3.70% 重庆化医控股集团3亿元五年期中票1082119付息,票面利率4.36% 重庆化医控股集团3亿元五年期中票1082120付息,票面利率4.36% 国开行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110202付息,基本利差0.66% 国开行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110223付息,基本利差0.75% 国开行150亿元10年期固息金融债110241付息,票面利率4.62% 进出口银行200亿元七年期固息金融债110311付息,票面利率4.53% 安徽新华发行集团3.7亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182200付息,票面利率5.90% 安徽新华发行集团6.3亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1182201付息,票面利率6.34% 财政部100亿元五年期储蓄式国债091704付息,票面利率4.00% 中国核工业集团15亿元10年期固息债0980118付息,票面利率4.90% 中国核工业集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980119付息,票面利率4.50% 中冶集团31亿元五年期中票0982103付息,票面利率4.50% 国开行4亿美元三年期浮息金融债(六个月USD libor基准)1002019付息,基本利差0.90% 农业发展银行153.4亿元五年期固息金融债100407付息,票面利率2.95% 上饶城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080075付息,票面利率6.06% 东风集团股份( 0489.HK )20亿元三年期中票1082121付息,票面利率3.49% 中国人民银行50亿元三年期央行票据1101052付息,票面利率3.89% 云天化集团15亿元五年期中票1182202付息,票面利率5.81% 重庆水务资产经营公司7亿元五年期中票1182203付息,票面利率5.83% 农发行200亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)090410付息,基本利差0.40% 南方电网30亿元五年期中票0982105付息,票面利率3.60% 央行1,600亿元三年期央票1001060付息,票面利率2.65% 广东公路建设公司20亿元15年期固息债1080076付息,票面利率4.65% 中国铝业( 2600.HK )( 601600.SS )10亿元五年期中票1082122付息,票面利率4.00% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝表示,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中 回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,而破解发展难题关键要靠改革开放.[ID:nSB8550771] --中国国务院年中经济形势的会议召开在即,中国证券报分析文章称,预计会后有望出台的"稳增长" 措施中,房地产调控政策料不会出现实质性放松,未来加快基础设施投资仍是拉动经济增长见效最快 的方式. [ID:nSB1667682] --国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 丁淑琴/李宏薇