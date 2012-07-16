〔美国个股〕Visa、万事达卡和发卡行同意与零售商以72.5亿美元和解

路透纽约7月13日电---美国信用卡公司Visa(V.N)、万事达卡(MA.N)和发行其信用卡的银行业者已同意与美国零售商达成72.5亿美元的和解协议,了结对他们操纵信用卡和借记卡费用的指控.这可能是美国历史上规模最大的反垄断和解案.

若获得法官的批准,该和解协议将了结零售业者在2005年提出的几十项诉讼.两家发卡公司和银行还将允许店铺就使用某种信用卡向顾客收取额外的费用,以引导顾客转而使用更便宜的支付方式.

有关和解文件于周五提交给布鲁克林联邦法庭.

使用信用卡和借记卡的手续费收费标准由信用卡公司确定,在交易中由发卡行扣除.起诉书中称,这实际上是将成本转嫁给了商家.

根据和解协议,Visa和万事达卡将向商家支付60亿美元和解金,余下12.5亿美元由发卡银行支付.原告方律师称,Visa和万事达还同意降低给予八个月的手续费优惠,降幅相当于10个基点,总计可为商家省下大约12亿美元.

该协议要求允许商家就手续费标准进行集体协商.

文件称,信用卡公司与发卡行还将向单独起诉的店铺支付5.25亿美元.

原告律师表示,估计有700万家零售商将受惠于该和解协议.(完)