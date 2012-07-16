〔美国金融〕CFTC批准监管新规,加强对经纪商客户资金的保护

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿7月13日电---美国期货监管机构周五批准监管新规,以加强对经纪公司客户资金的保护.
就在商品期货交易委员会(CFTC)批准新规的同一日,美国百利金融集团的创始人Russell Wasendorf Sr.因涉嫌贪污客户资金的欺诈指控被捕.
周五批准的最新规定将解决在去年破产的明富环球(MF Global)以及百利金融集团中均出现的问题,即客户资金未被妥善单独存放.
在明富环球的案例中,估计有16亿美元客户资金丢失.
由前新泽西州长及美国参议员高承忠(Jon Corzine)领导的明富环球去年10月破产,此前该公司在欧元区主权债券上押注数十亿美元,并遭信用评级机构调降评级,在投资者和客户中引发恐慌,而导致流动性紧张.
新规中包括一项"高承忠规定",要求期货经纪商的高管在从客户账户中进行大额提款时签名.提取客户剩余款超过25%即被视为大额提款.
这项规定是针对高承忠此前表示并不直接知晓公司转移资金的回应.
周五批准的其他新规包括要求期货经纪商有书面政策,来管理客户剩余资金的维护工作.
除了其他新规外,经纪商还必须在提取25%或更多的客户剩余资金前告知监管机构,并且每日提交单独保管的客户资金规模计算报告.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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