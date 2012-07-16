〔美国金融〕CFTC批准监管新规,加强对经纪商客户资金的保护

路透华盛顿7月13日电---美国期货监管机构周五批准监管新规,以加强对经纪公司客户资金的保护.

就在商品期货交易委员会(CFTC)批准新规的同一日,美国百利金融集团的创始人Russell Wasendorf Sr.因涉嫌贪污客户资金的欺诈指控被捕.

周五批准的最新规定将解决在去年破产的明富环球(MF Global)以及百利金融集团中均出现的问题,即客户资金未被妥善单独存放.

在明富环球的案例中,估计有16亿美元客户资金丢失.

由前新泽西州长及美国参议员高承忠(Jon Corzine)领导的明富环球去年10月破产,此前该公司在欧元区主权债券上押注数十亿美元,并遭信用评级机构调降评级,在投资者和客户中引发恐慌,而导致流动性紧张.

新规中包括一项"高承忠规定",要求期货经纪商的高管在从客户账户中进行大额提款时签名.提取客户剩余款超过25%即被视为大额提款.

这项规定是针对高承忠此前表示并不直接知晓公司转移资金的回应.

周五批准的其他新规包括要求期货经纪商有书面政策,来管理客户剩余资金的维护工作.

除了其他新规外,经纪商还必须在提取25%或更多的客户剩余资金前告知监管机构,并且每日提交单独保管的客户资金规模计算报告.(完)