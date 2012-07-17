〔中国公开市场〕今日仅将进行200亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

路透北京/上海7月17日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日仅将进行200亿元人民币逆回购操作,期限七天.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商可申报七天期逆回购,及28天和91天正回购需求.[ID:nSB1667686]但今日正回购并未现身.

中国央行公开市场上周合计进行两次共600亿元七天期逆回购操作,中标利率均为3.30%,较此前最近一次水平回落50个基点(bp).不过,由于有1,680亿元的逆回购到期,上周央行被动净回笼400亿元.[ID:nSB1660314]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.(完)