〔中国公开市场〕今日仅将进行200亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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路透北京/上海7月17日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日仅将进行200亿元人民币逆回购操作,期限七天.
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商可申报七天期逆回购,及28天和91天正回购需求.[ID:nSB1667686]但今日正回购并未现身.
中国央行公开市场上周合计进行两次共600亿元七天期逆回购操作,中标利率均为3.30%,较此前最近一次水平回落50个基点(bp).不过,由于有1,680亿元的逆回购到期,上周央行被动净回笼400亿元.[ID:nSB1660314]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。