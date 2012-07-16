〔意大利经济〕政府将修正经济目标,预计今年经济萎缩不到2%

路透罗马7月15日电---意大利新任财政经济部部长格雷利(Vittorio Grilli)在周日出版的报纸采访中表示,政府在9月更新经济目标时,将下修今年经济增长预估,为萎缩不到2%.

政府此前预估今年经济将萎缩1.2%.新的预估接近意大利央行预计的萎缩2.0%,但较工会Confindustria预计的萎缩逾2.4%要更为乐观.

格雷利称,意大利政府正致力于解决降低债务的问题.意大利的借款成本仍然过高,他说,但短期利率已较一年前的水平下降.

穆迪意外地将意大利债信评级调降两个级距至Baa2后,意大利10年期公债收益率周五攀升,给该国带来更大压力.意大利已经出台广泛地撙节措施以期解决其高额债务.

格雷利称市场尚未意识到政府减赤措施以及就业和养老金法律结构性改革的充分效应.他说意大利40%的债务为外资持有.(完)