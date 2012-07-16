《热点透视》盖特纳备忘录让英国央行陷入窘境

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撰稿 Hugo Dixon; 编译 艾茂林

路透伦敦7月13日电---一份盖特纳备忘录的公布让英国央行陷入窘境.时任美国纽约联储总裁的盖特纳,于2008年6月致信英国央行总裁金恩,建议实施改革以避免伦敦银行间拆放款利率(Libor)的"有意误报".这与英国央行副总裁塔克本周在议会的陈词不符.塔克称他是最近才发现有关Libor被"低报"的说法.

金恩下周二出席议会时可能遭到盘问.其中一个疑问就是他上周为何如此急于推促巴克莱(BARC.L)首席执行官戴蒙德(Bob Diamond)下台.要金恩说出戴蒙德明知道Libor被低报却没采取充分措施加以应对,恐怕不太容易.因为这样的话,金恩自己也可能面临类似指责.

而塔克的处境则更加狼狈.因为金恩曾要求塔克跟进盖特纳备忘录一事,且在五个月后塔克曾同戴蒙德进行过沟通.巴克莱内部一些人士将两人的这次谈话解读为,英国央行指示该行低报Libor,以掩饰其身处困境的事实.

英国央行称,盖特纳备忘录并未提出有意误报Libor的任何相关证据.不过,该备忘录的确建议应采取最佳方法,防止"意外或有意误报"--并建议审计公司应核查银行这方面的合规情况.备忘录还提议进行改革,消除那些促使银行误报Libor以掩饰脆弱的诱因.

盖特纳写作备忘录时,已经掌握了巴克莱Libor报价不实的证据,但并未透过备忘录告诉金恩.即便如此,也很难将此解读为盖特纳只是在提醒可能存在故意误报而已.虽然备忘录没有明说,但塔克告诉议员他最近几周才了解到Libor低报相关指控,顶多也只能说他不够坦诚.

议员们下周还有拷问塔克的第二次机会.在Libor丑闻东窗事发之前,塔克是明年接替金恩继任英国央行总裁的优先人选.现在看来,他必须得有相当好的表现才能保住自己的候选人资格.(完)

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