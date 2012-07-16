《中国基金发行日程表》--7月16日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24
行业股票基金
*华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14
股票基金
*招商信用增强 招商基金 中国银行 招商银行、招商证券等 7/17-7/31
债券基金
*建信社会责任 建信基金 农业银行 建设银行、光大证券等 7/16-8/10
股票基金
*广发理财年年红 广发基金 工商银行 渤海银行 7/16-7/20 (预定募集规模为6亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
债券基金
*华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17
优选股票基金
易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17
企业ETF联接基金 境外:汇丰银行
(QDII)(ETF联接)
恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17
(QDII)(ETF联接) 境外:中银香港
广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
100指数基金(QDII)
益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10
灵活配置混合基金
东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息)
民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7
灵活配置混合基金
银华纯债信用 银华基金 工商银行 农业银行、瑞银证券等 7/9-8/3
主题债券基金(LOF)
恒生ETF 华夏基金 境内:中国银行 中信建投、国信证券等 7/9-8/3
(QDII)(ETF) 境外:中银香港
易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 安信证券、国泰君安等 7/9-8/3
企业ETF(QDII)(ETF) 境外:汇丰银行
长城保本混合基金 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息)
交银施罗德 交银施罗德 建设银行 农业银行、申银万国等 6/29-7/31
阿尔法核心股票基金
国泰信用债券基金 国泰基金 工商银行 建设银行、中投证券等 7/2-7/27
万家中证创业 万家基金 工商银行 农业银行、齐鲁证券等 7/2-7/27
成长指数分级基金
金元惠理新经济 金元惠理 农业银行 浦发银行、中信证券等 7/2-7/27
主题股票基金
融通医疗保健 融通基金 工商银行 交通银行、中信证券等 6/25-7/27
行业股票基金
富安达增强 富 安 达 交通银行 南京证券、广发证券等 7/2-7/23
收益债券基金
嘉实全球 嘉实基金 境内:农业银行 中国银行、国泰君安等 6/25-7/20 (募集上限为30亿元)
房地产基金(QDII) 境外:摩根大通
汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额)
定期开放债券基金
南方润元纯债 南方基金 建设银行 交通银行、宏源证券等 6/18-7/18
债基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
大成、工银瑞信、银华.(完)
--整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇