〔英国个股〕同业Libor涉案情节将使巴克莱获得相对合理评价--文件

路透伦敦7月15日电---据巴克莱银行(BARC.L)高管对职员发表的评论,巴克莱认为,随着其它对手银行也因利率操纵丑闻而遭到处罚,近期重创巴克莱的利率操纵丑闻将得到相对合理的看待.

"随着其它银行与当局和解,其中的细节得以公开,以及各种政府调查揭露更多原委,我们的处境最终将得受到正确的看待,"巴克莱执行委员会周五在一份致雇员的备忘录中称.

他们承认,在巴克莱因操纵利率被美英两国罚款4.5亿美元之后,客户、顾客、股东、以及监管者感到失望是合理的.

不过巴克莱银行淡化了有关将出售或拆分投行部门,或大幅调整策略的揣测.

巴克莱表示:"在近期事件之前,我们的战略和业务模式是适合巴克莱的,而现在仍然是适合巴克莱的."

巴克莱证实了这份备忘录的真实性.备忘录由董事长Marcus Agius和公司执行委员会发出.

巴克莱称,由于此事件,其声誉和领导层付出了惨痛的代价.该事件造成该行执行长Bob Diamond辞职,董事长Agius也将在新领导层选出后离任.

备忘录还称,目前的任务是重振声誉,对此来说任命新的董事长和执行长是至关重要的,但"这些程序不能仓促完成".(完)