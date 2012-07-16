〔英国个股〕同业Libor涉案情节将使巴克莱获得相对合理评价--文件

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦7月15日电---据巴克莱银行(BARC.L)高管对职员发表的评论,巴克莱认为,随着其它对手银行也因利率操纵丑闻而遭到处罚,近期重创巴克莱的利率操纵丑闻将得到相对合理的看待.
"随着其它银行与当局和解,其中的细节得以公开,以及各种政府调查揭露更多原委,我们的处境最终将得受到正确的看待,"巴克莱执行委员会周五在一份致雇员的备忘录中称.
他们承认,在巴克莱因操纵利率被美英两国罚款4.5亿美元之后,客户、顾客、股东、以及监管者感到失望是合理的.
不过巴克莱银行淡化了有关将出售或拆分投行部门,或大幅调整策略的揣测.
巴克莱表示:"在近期事件之前,我们的战略和业务模式是适合巴克莱的,而现在仍然是适合巴克莱的."
巴克莱证实了这份备忘录的真实性.备忘录由董事长Marcus Agius和公司执行委员会发出.
巴克莱称,由于此事件,其声誉和领导层付出了惨痛的代价.该事件造成该行执行长Bob Diamond辞职,董事长Agius也将在新领导层选出后离任.
备忘录还称,目前的任务是重振声誉,对此来说任命新的董事长和执行长是至关重要的,但"这些程序不能仓促完成".(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。