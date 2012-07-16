《热点透视》摩根大通掌门迪蒙尚未虎口脱险

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 程琳

路透纽约7月13日电---摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)还没有逃离虎口.他推测自己和摩根都已基本摆脱了首席投资办公室(CIO)交易巨亏事件.他和手下对该部门如何产生58亿美元巨亏给出了相当牢靠的解释.解决措施听上去也很合理.但是,摩根大通还有很大一部分信任尚未挽回.

整体损失比该行5月首次披露该问题时预估的规模要大,当时迪蒙预计可能是30亿美元或更多.而现在的数字是接近60亿美元,据摩根大通表示,在最糟糕的情况下,甚至可能达到75亿美元.

但财务和证券服务部主管与前首席财务官Mike

Cavanagh进行的内部调查,彰显出风险管理方面一些令人担忧的新缺陷.首先,周五公布的是第二季获利,而CIO交易员可能谎报了第一季仓位价值,结果需要尴尬的重新发布早前财报.

其次,CIO是怎样调整了其风险价值(VaR)模型,导致低估这些交易亏损机率的.新版本并不是CIO悄悄完成的,而是得到该行中央独立模型评估小组的批准,令人不禁质疑该行缺乏控制.

这还让人怀疑,采用新模型后,摩根大通为何没有重新公布前几个季度的VaR数字.更令人震惊的是,CIO将这些错误数据录入了VaR模型.这样的三重疑虑表明,该受指责的不光是CIO高层.

这就是对该行事后调查中的疑点.CIO主管Ina

Drew和直接参与交易的员工都已离职.摩根大通将追回他们过去两年的大部分薪酬.但他们的监管人也有责任,包括Drew汇报的上级主管迪蒙,以及首席财务官Doug Braunstein等人.

他们对盈利部门的自满放任是部分原因.董事会可能会给他们减薪,但在此之前,并且在股东和客户认为摩根大通采取了正确的改变和建立起正确的文化之前,这次事件都不会真正结束.

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