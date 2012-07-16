《阳歌专栏》太阳能行业并购临近？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中兴通讯又遭调查**

麻烦不断的中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)面临日益艰难的处境。有消息称该公司又陷入了另一宗西方政府调查案中。西方政府对该公司的调查似乎永无休止。该公司近期面临的调查和在北美和欧洲的其他挫折对其净收入带来很大冲击。该公司发出警告称其二季度利润大降，甚至可能完全没有盈利。

我们先来看看针对中兴的最新调查，美国联邦调查局(FBI)正在就中兴通讯涉嫌向伊朗非法出售美国电脑设备进行调查。据媒体报导，调查涉及的美国产设备，属于中兴早前向伊朗最大电信公司出售的监控系统的一部分。

美国出于对伊朗核项目的担忧，一直阻止其他公司与伊朗进行业务往来，借此在经济上孤立伊朗。美国将向伊朗出口高科技美国产设备列为非法行为，而FBI似乎也在调查中兴为伊朗建设的监控系统中含有美国产设备是否违反美国法律。

这只是针对中兴和华为调查案中的最新一宗。这两家公司一直都是美国和其他西方政府各种调查的目标，因西方国家政府担心，两公司的电信网络设备可能被中国官方用来进行间谍活动。此外，这两家公司还遭到欧盟的调查，理由是它们可能获得不公平的政府补贴。

如果说FBI的最新调查还不够糟糕的话，中兴上周晚些时候警告称其上半年利润大降，主要与投资收入放缓、利润率收窄等有关。该公司仅指出，其上半年利润同比将下滑60-80%，但未提供进一步详情。

根据我按该公司之前发布的一季度数据估算，其二季度利润将下滑90%左右，大幅逆转一季度利润增长19%的状况。依据中兴的盈利预测，若其最终数据处于预测区间的低端，该公司二季度甚至可能不会实现盈利。

中兴的利润增长已大幅放缓，但如此突然骤降显然令人担忧。面对种种利空消息，投资者周一早盘抛售中兴股票，导致其H股一度大跌16%，A股也下挫10%。股价反映可能略有夸大之嫌，另外，我认为该公司利润快速缩水至少部分与汇率变动、投资收入等一次性因素有关，而非仅因业务恶化所致。不过，中兴的中期走势仍不容乐观，因其网络设备部门很难从美国和欧洲市场获得新业务，除非欧美政府对中兴的调查结束。

同时，中兴通讯近期进军低端智能手机市场的行动也将继续侵蚀其利润，因该公司为获取市场份额以较低利润率出售这些手机。由于上述种种因素，中兴的利润水平至少在明年仍不会乐观，并且在其状况开始稳定及改善前很可能陷入亏损。

一句话：美国政府的调查和中兴通讯的利润预警反映出该公司陷入危机。中兴通讯的低迷状况很可能持续到明年或更久。

**太阳能行业：并购接近？**

昱辉阳光能源(SOL.N)公布罕见的正面消息，对该同业公司股价的影响却意外地喜忧参半，暗示投资者可能不再关注新闻，而是试图弄清这些估值很低的企业的前景究竟如何。太阳能行业已经走了一年多下坡路，随着行业企稳并可能再次成长，在各公司股价大涨前或出现一波并购和私有化活动。

首先看看最新消息。昱辉阳光能源上调2012年出货量预估至2.2-2.4吉瓦，较之前的约1.9吉瓦提高了20%左右。该公司股价在声明发布后大涨并终场收高4.4%，这倒也不令人意外。不过，其竞争对手股价的反应就参差不齐了，阿特斯阳光电力(CSIQ.O)大涨，天合光能(TSL.N)小幅上扬，尚德电力STP.N、英利绿色能源控股(YGE.N)和晶澳太阳能(JASO.O)都小幅下跌。

对于一个可能在年底前出现反弹的行业来说，这些企业的估值眼下都非常低。它们在走下坡路前市值大多高于40亿美元，目前市值最高的英利和天合光能也不过都只有约4.3亿美元，尚德电力市值约3.2亿美元，昱辉阳光能源和阿特斯阳光电力的市值分别为1.22亿美元和1.62亿美元。

考虑到市值水平，昱辉阳光能源和阿特斯阳光电力的大涨也就不令人意外了。投资者可能认为这两家公司是潜在的被收购目标，甚至可能出现收购战，因竞争对手和私募股权投资者试图在这些公司股价开始上涨前进行收购。太阳能企业也都可能认真考虑借估值较低之机进行私有化。

中国政府看似鼓励海外上市企业私有化，上周国家开发银行宣布，将为此类私有化准备约10亿美元贷款。我一般不给投资建议，不过这次看起来确实有相当好的理由买入规模较大的企业，一旦太阳能行业走出困境，他们有望成为健康的企业。

要想确定哪些企业最可能成为收购或私有化的目标，需要进行更多研究，包括了解他们与当地政府之间联系。从更广阔的角度看，随着很多企业的表现改善，甚至可能从2013年上半年再次开始获利，年底前有望出现并购或私有化。

一句话：低估值和市场出现更多企稳信号可能催生中国太阳能行业在年底前出现并购或私有化。（完）

--编译：侯雪苹/靳怡雯/李富强 发稿：程芳/王凤昌