《交易视点》中国银行间债市高等级长久期品种相对价值好于中短期--中金

路透北京7月16日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，银行间债市中的高等级长期限品种的供需关系将好于中短期产品，长期限超AAA企业债的相对价值最高。

而交易所债中，下半年高收益债券的调整风险要大于高等级债券，大类配置上我们建议降低高收益债仓位，缩短久期。如果要适当地配置高收益品种，我们建议可以选择城投债和流动性压力不大的短融。

**银行间：高等级长久期品种相对价值好于中短期**

目前短融信用利差处于中位数附近，中票信用利差则已降至略低于历史1/4 分位数。信用利差能够维持历史偏低水平与上半年高等级信用债供给压力较小有关。

目前信用债相比贷款节约融资成本的优势相比年初明显提升，企业发行债券替换贷款意愿的增强有可能阶段性增加供给压力，促使信用利差反弹。

就中高等级信用债而言，我们认为结构上，长期限品种的供需关系将好于中短期产品，长期限超AAA 企业债的相对价值最高。供给方面，由于中短期债券收益率相比同期限贷款更加便宜，供给压力可能会大于长期限品种。

需求方面，存款利率平坦化下降导致保险公司的长期协存利率明显降低，绝对收益率较高的长期超AAA 企业债将成为最好的替代品种，保险对其配置需求会进一步增强。

**交易所：高收益债调整风险加大**

展望下半年，我们仍然认为高收益债整体面临比较大的调整风险，首先，交易所高收益债的信用利差已经低于历史均值，而目前的信用基本面风险相比年初不但没有降低反而有所增加，目前极高的市场风险偏好有重新降低的可能。

第二，随着低评级发行人占比越来越大，以及四季度再次进入到期或回售高峰，出现严重信用事件甚至实质违约风险的概率也在上升，尤其是低评级房地产债券面临考验。

另一种情景下，如果经济能够在政策刺激下有所回暖，基本面的风险降低，但同时股市的机会可能会大于高收益债，投机资金撤出将导致供需关系恶化甚至流动性风险凸显。08 年以来，每年高收益债都会出现一轮明显的调整，多数发生在下半年，通常与信用风险偏好逆转、信用利差过低或供需关系恶化有关，今年下半年的情况也可能类似。

总体而言，我们认为下半年高收益债券的调整风险要大于高等级债券，大类配置上我们建议降低高收益债仓位，缩短久期。如果要适当地配置高收益品种，我们建议可以选择城投债和流动性压力不大的短融。

**评级调整：城投债主体评级集中由 AA-上调至AA，赛维评级下调至A+负面**

近期共有45 次涉及主体的评级行动，其中5 次为负面评级行动，我们将新安、新化纤和超日主体评分下调一小档。新世纪将赛维主体评级由AA 下调至A+，由于我们之前已将其评分下调至5+，本次不再进一步下调，不过其评级展望本次下调后仍维持负面，说明评级还有进一步下调的风险。

本期40 次正面评级行动涉及非城投发行人21 家，主要理由包括股东支持力度增强、股权融资后财务杠杆下降以及盈利和现金流改善等，我们仅上调了石河子、永泰、宜华、强生和永煤等五家发行人评分，其余均维持不变。

本期涉及评级调整的城投发行人共19家，都是评级上调一小档，理由包括财政实力增强、发行人资产及盈利提升等。考虑到这些发行人目前评分的横向可比性仍较强，我们总体维持评分不变，仅上调黄山主体评分至5+及巢湖主体评分至4-。

除了主体评级调整外，本期还有4 支债券债项评级上调1 小档，我们将普兰店债项评分上调1 小档至4-，其余均维持不变。通过本期评级调整，有14 家城投发行人对应的22 支交易所城投债以及09 宜华债可能获得回购资格。

除了以上由于发行人或担保人资质变化引发的评级调整外，莱钢由于合并入山钢股份，08 莱钢债由山钢股份承接，并由山钢集团提供担保，新世纪重新给予AA+/AAA 的评级，中金评分重新确定为3-/3+。(完)

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