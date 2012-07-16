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亚洲 | 2012年 7月 16日 星期一 11:53 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月16日

路透上海7月16日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年7月16日-7月20日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    7/16       深    科恒股份   300340         1,250      48.00        12.94       国信证券  7/19  
    7/17       深    麦迪电气   300341         2,300      13.00        26.26       国金证券  7/20
    7/17       深    天银机电   300342         2,500      17.00        26.98       中信建投  7/20
    7/18       深    开元仪器   300338   不超过1,500        --           --        平安证券  7/23
    7/19       沪    和邦股份     --    不超过10,000        --           --        华西证券  7/24
    7/20       深    美亚光电   002690   不超过5,000        --           --        平安证券  7/25
    7/20       深    联创节能   300343   不超过1,000        --           --        东吴证券  7/25
    7/20       深    太空板业   300344   不超过2,513        --           --        国金证券  7/25     
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金981.14亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1665742]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注  

  博时医疗保健     博时基金      中国银行     招商银行、国泰君安等     7/23-8/24
  行业股票基金

  华安逆向策略     华安基金      工商银行     交通银行、海通证券等     7/18-8/14
  股票基金 

  招商信用增强     招商基金      中国银行     招商银行、招商证券等     7/17-7/31
  债券基金 

  建信社会责任     建信基金      农业银行     建设银行、光大证券等     7/16-8/10
  股票基金 

  广发理财年年红   广发基金      工商银行     渤海银行                 7/16-7/20 (预定募集规模为6亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
  债券基金

  华宝兴业资源     华宝兴业      中国银行     农业银行、兴业证券等     7/16-8/17
  优选股票基金

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     建设银行、瑞银证券等     7/18-8/17
  企业ETF联接基金           境外:汇丰银行 
  (QDII)(ETF联接) 

  恒生ETF联接基金  华夏基金 境内:中国银行     工商银行、光大证券等     7/18-8/17 
  (QDII)(ETF联接)           境外:中银香港

  广发纳斯达克     广发基金      中国银行     建设银行、申银万国等     7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
  100指数基金(QDII) 

  益民核心增长     益民基金      光大银行     农业银行、银河证券等     7/9-8/10
  灵活配置混合基金

  东吴保本混合基金 东吴基金      农业银行     交通银行、中银国际等     7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息)

  民生加银红利回报 民生加银      建设银行     招商银行、海通证券等     7/9-8/7
  灵活配置混合基金

  银华纯债信用     银华基金      工商银行     农业银行、瑞银证券等     7/9-8/3 
  主题债券基金(LOF)  

  恒生ETF          华夏基金 境内:中国银行     中信建投、国信证券等     7/9-8/3
  (QDII)(ETF)               境外:中银香港     

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     安信证券、国泰君安等     7/9-8/3    
  企业ETF(QDII)(ETF)        境外:汇丰银行  

  长城保本混合基金 长城基金      建设银行     招商银行、中信建投等     7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息)

  交银施罗德      交银施罗德     建设银行     农业银行、申银万国等     6/29-7/31 
  阿尔法核心股票基金

  国泰信用债券基金 国泰基金      工商银行     建设银行、中投证券等     7/2-7/27 

  万家中证创业     万家基金      工商银行     农业银行、齐鲁证券等     7/2-7/27
  成长指数分级基金

  金元惠理新经济   金元惠理      农业银行     浦发银行、中信证券等     7/2-7/27
  主题股票基金

  融通医疗保健     融通基金      工商银行     交通银行、中信证券等     6/25-7/27 
  行业股票基金

  富安达增强       富 安 达      交通银行     南京证券、广发证券等     7/2-7/23 
  收益债券基金

  嘉实全球         嘉实基金 境内:农业银行     中国银行、国泰君安等     6/25-7/20 (募集上限为30亿元) 
  房地产基金(QDII)          境外:摩根大通

  汇添富季季红     汇 添 富      建设银行     农业银行、渤海证券等     6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额)
  定期开放债券基金

  南方润元纯债     南方基金      建设银行     交通银行、宏源证券等     6/18-7/18
  债基金 
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  
 
  财政部          150      六个月     贴现国债       7/16-7/18     
  财政部          322.6      7年     记账式国债      7/12-7/16     今年第10期七年品种续发
  财政部          300       10年     记账式国债      7/19-7/23     今年第九期10年品种续发
  财政部        至多400    3/5年   电子式储蓄国债    7/20-7/29
  北京等七省市    239        5年     地方政府债      7/17-7/19
  国开行          200        5年     浮息金融债        周一        三个月Shibor基准
  神华集团        200       9个月   超短期融资券       周一
  国家电网        100        1年     短期融资券        周三
  中船工业集团     60        7年      中期票据         周三
  中国铝业         50        1年     短期融资券        周三
  (601600.SS)(2600.HK)
  国开行          300  1/3/5/7/10年  固息金融债        周四        今年28-32期增发债
  中石油集团      200        4年      中期票据         周四
  中国铁建        100        1年     短期融资券        周四
  (601186.SS)(1186.HK)
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期      正回购到期     逆回购到期     合计

     50            400          -2,050      -1,600
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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