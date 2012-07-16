《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月16日

路透上海7月16日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2012年7月16日-7月20日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/16 深 科恒股份 300340 1,250 48.00 12.94 国信证券 7/19
7/17 深 麦迪电气 300341 2,300 13.00 26.26 国金证券 7/20
7/17 深 天银机电 300342 2,500 17.00 26.98 中信建投 7/20
7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23
7/19 沪 和邦股份 -- 不超过10,000 -- -- 华西证券 7/24
7/20 深 美亚光电 002690 不超过5,000 -- -- 平安证券 7/25
7/20 深 联创节能 300343 不超过1,000 -- -- 东吴证券 7/25
7/20 深 太空板业 300344 不超过2,513 -- -- 国金证券 7/25
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金981.14亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1665742]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24
行业股票基金
华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14
股票基金
招商信用增强 招商基金 中国银行 招商银行、招商证券等 7/17-7/31
债券基金
建信社会责任 建信基金 农业银行 建设银行、光大证券等 7/16-8/10
股票基金
广发理财年年红 广发基金 工商银行 渤海银行 7/16-7/20 (预定募集规模为6亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
债券基金
华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17
优选股票基金
易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17
企业ETF联接基金 境外:汇丰银行
(QDII)(ETF联接)
恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17
(QDII)(ETF联接) 境外:中银香港
广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
100指数基金(QDII)
益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10
灵活配置混合基金
东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息)
民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7
灵活配置混合基金
银华纯债信用 银华基金 工商银行 农业银行、瑞银证券等 7/9-8/3
主题债券基金(LOF)
恒生ETF 华夏基金 境内:中国银行 中信建投、国信证券等 7/9-8/3
(QDII)(ETF) 境外:中银香港
易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 安信证券、国泰君安等 7/9-8/3
企业ETF(QDII)(ETF) 境外:汇丰银行
长城保本混合基金 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息)
交银施罗德 交银施罗德 建设银行 农业银行、申银万国等 6/29-7/31
阿尔法核心股票基金
国泰信用债券基金 国泰基金 工商银行 建设银行、中投证券等 7/2-7/27
万家中证创业 万家基金 工商银行 农业银行、齐鲁证券等 7/2-7/27
成长指数分级基金
金元惠理新经济 金元惠理 农业银行 浦发银行、中信证券等 7/2-7/27
主题股票基金
融通医疗保健 融通基金 工商银行 交通银行、中信证券等 6/25-7/27
行业股票基金
富安达增强 富 安 达 交通银行 南京证券、广发证券等 7/2-7/23
收益债券基金
嘉实全球 嘉实基金 境内:农业银行 中国银行、国泰君安等 6/25-7/20 (募集上限为30亿元)
房地产基金(QDII) 境外:摩根大通
汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额)
定期开放债券基金
南方润元纯债 南方基金 建设银行 交通银行、宏源证券等 6/18-7/18
债基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元)
财政部 150 六个月 贴现国债 7/16-7/18
财政部 322.6 7年 记账式国债 7/12-7/16 今年第10期七年品种续发
财政部 300 10年 记账式国债 7/19-7/23 今年第九期10年品种续发
财政部 至多400 3/5年 电子式储蓄国债 7/20-7/29
北京等七省市 239 5年 地方政府债 7/17-7/19
国开行 200 5年 浮息金融债 周一 三个月Shibor基准
神华集团 200 9个月 超短期融资券 周一
国家电网 100 1年 短期融资券 周三
中船工业集团 60 7年 中期票据 周三
中国铝业 50 1年 短期融资券 周三
(601600.SS)(2600.HK)
国开行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周四 今年28-32期增发债
中石油集团 200 4年 中期票据 周四
中国铁建 100 1年 短期融资券 周四
(601186.SS)(1186.HK)
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4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计
50 400 -2,050 -1,600
二.资金投放因素
1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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