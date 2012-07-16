〔中国汇市〕人民币早盘小涨,结售汇需求相对均衡随中间价略有走强

* 即期汇价早盘小涨

* 美元指数从两年高位回落,人民币中间价高开

* 即期汇价随之略有走强

* 结售汇需求相对均衡

路透北京7月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小涨.市场人气改善推动美元指数从两年高位回落,人民币中间价高开,另结售汇需求相对均衡,即期汇价随中间价略有走强.

"参考中间价波动,(美元兑人民币)下了一点,"上海一银行交易员称,"购汇的多,结汇的也不少,客盘相对平衡."

北京时间11:55,人民币兑美元即期报6.3760元,上日收报6.3789元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3208元,上日为6.3247元.

上述交易员进一步指出,当前市场指引项较少,机构关注中间价和客盘动向;贝南克证词虽也会关注,但其对即期汇价更多是间接影响,首先影响到美元指数,进而才会延伸至人民币中间价.

东北地区一银行交易员则表示,当前的经济大环境下,倾向于人民币弱势难改;客盘方面,年内客户结汇意愿下降明显,多倾向于延迟结汇.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将于周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.[ID:nSB1667344]

离岸市场上,北京时间11:55,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3745/65元,上日尾盘报6.3755元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4190/20,上日尾盘为6.4165元.

今日适逢日本公共假期.欧元及澳元等较为动荡的货币周一开盘跳涨,上周晚些时候这些货币走高,部分是因对中国经济的担忧减弱.意大利成功标债以及摩根大通财报强劲,进一步支撑了人气.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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