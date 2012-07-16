〔新债招标〕中国五年期地方债利率基本符合预期,流动性偏弱需求一般(更新版)

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* 五年期地方债中标利率3.02%,基本符合预期

* 投标倍数1.42倍,需求平平

* 近期地方债与同期国债利差在25-30bp之间

路透上海7月16日电---中国周一上午招标的五年期地方债中标利率基本与市场预期相符.近期资金面状况尚可,唯地方债流动性较差,投资者需求平平,最近招标的地方债与同期国债的利差基本落在25-30bp之间.

业内人士透露,中国财政部上午代理招标的239亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为3.02%,投标倍数为1.42倍.

"结果基本符合预期,预期就在3.0-3.04%之间吧,需求比较一般,(投标倍数)比国债要低一些."上海一商业银行交易员称.

银行间市场固息利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在2.7706%;而二级市场上,剩余期限近4.592年的固息国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM2.72/2.705%.

此为今年第四期地方债.除了今年首批地方债与同期限国债利差落在20bp,6月末招标的五年期地方债利率与同期国债利差扩大至26bp,上周招标的三年期地方债与同期国债利差约30个bp,此次利差则为25bp左右.

深圳一券商交易员还提到,本月初央行年内二度降息,当时二级市场上利率产品收益率大概下行了5-6个bp,此次地方债与降息前五年期地方债结果相比,亦下降了5个bp,需求较为平稳.

6月末,财政部代理招标的210亿元五年期固息地方政府债,中标利率为3.07%,投标倍数为1.4倍.[ID:nSB1640640]

中国央行此前于7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652376]

此次采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率.其中北京、山西、黑龙江、江苏、福建、宁夏、青海省额度分别为34、32、41、55、30、17及30亿元.该债将合并发行、合并托管上市交易.17日开始发行并计息,19日发行结束,23日起上市交易.

财政部此前表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

不过之后全国人大常委会第二次审议的预算法修正案草案从严规范地方债务,明确规定地方政府不能自行发债,只有符合法律或国务院规定才可由国务院财政部门代理发行地方债券.[ID:nSB1632588]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)