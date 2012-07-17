《交易视点》中国经济企稳概率增大,债市短期内仍将延续震荡--中信证券

路透北京7月17日电---中信证券最新发布的利率市场报告指出，尽管债市有着来自于货币政策放松的机会,但随着基建投资进一步回升，市场对经济增长企稳的预期也将增强，这将抑制收益率的下行空间。

我们判断短期内市场仍将延续震荡的态势，近期市场走势主要取决于资金面的变化；仓位较重的机构可以适当降低杠杆，调整仓位略缩短久期，等待收益率上行后再拉长久期，搏取政策放松带来的波段机会。

**经济增长企稳概率增大**

基建投资开始启动。二季度GDP 增长率为7.6%，季调后环比折年率为6.7%，继续处于低位。

但从6 月份的数据看，增长有所企稳，投资增速小幅回升。其中，6 月份当月基建投资同比增速比5 月份上升了12%左右，环比增速也呈显着上升的态势。这表明，基建投资已经开始启动。如果下半年基建投资增长能够继续加快，经济增长也有望企稳回升。

CPI 同比将继续下行。6 月份CPI 同比回落至2.2%，季调后CPI 环比折年率为-0.6%。预计7 月份CPI 食品价格环比在-0.6%左右，非食品价格环比为0。

因此7 月份CPI 环比在-0.2%左右，同比将回落至1.5%左右，预计三季度CPI 同比都将在这一水平附近徘徊，不排除进一步下行至接近1%的可能性。

**市场研判和投资策略**

我们认为，“低增长、低通胀”的经济环境是支撑下半年利率产品市场走势的重要因素，债券市场的主要机会将来自于货币政策的放松。

在市场预期三季度仍有降准和降息空间的情况下，收益率缺乏大幅上行的基础。然而，目前长债的利率水平几乎已经回到10年加息前的水平，长债利率偏低导致保险和银行为主的主流配置型机构参与热情不足。

此外，08 年底至09 年初的经验表明，在降息周期后期，对市场影响较大的是信贷投放以及经济增长回升的情况。6 月份的信贷规模较前两个月有明显扩张，基建投资也有启动的迹象。如果后续信贷规模扩张带动基建投资的进一步回升，市场对经济增长企稳的预期也将增强，这将抑制收益率的下行空间。

总体而言，我们判断短期内市场仍将延续震荡的态势，近期市场走势主要取决于资金面的变化。在短期利率维持平稳的情况下，短期内，市场情绪可能趋于谨慎，导致长端收益率向上调整。

我们建议仓位较重的机构可以适当降低杠杆，调整仓位略缩短久期，等待收益率上行后再拉长久期，搏取政策放松带来的波段机会。

由于金融债具有较大的利率弹性，且隐含税率仍处于历史高点，利息保护较国债更为充分，仍可继续持有，但短期内也需关注中长端收益率小幅上升的风险。(完)

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