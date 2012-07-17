《交易视点》中国信用债收益率或续震荡下行,然需关注信贷政策--中信证券

路透北京7月17日电---中信证券最新发布的信用产品周报认为，目前信用债市场所面临的风险仍然相对可控，市场收益率可能将继续震荡下行，但是需要关注未来信贷政策放松可能带来的压力。

**信用债收益率可能将继续震荡下行**

相对平稳的资金面使得上周短端市场相对平静，虽然逆回购有助于缓解相对紧张的资金面，但是由于期限相对较短，难以对市场形成长期支撑，且不利于合理引导市场预期，因此准备金率是否下行是决定宽松资金面可持续性的主要因素。

目前来看，这一概率仍然较高，因此对于短端市场来说是相对有利的支撑，短融收益率可能将维持低位震荡的走势。

对于中票市场来说，从经济数据看，较低的通胀水平和较弱的经济增长为市场提供了有利的基本面环境，近期需要重点关注政策面可能的变动，即央行的货币和信贷政策操作。

目前来看，由于3 季度通胀水平继续下行的概率较高，且当前资金面并不十分宽裕，央行继续降准以维持宽松资金面的概率较大，并且未来仍有一定的降息空间。

而从外部因素看，近期欧美央行对于定量宽松货币政策的迟疑使得其对国内收益率的冲击相对较小。

整体来看，目前信用债市场所面临的风险仍然相对可控，市场收益率可能将继续震荡下行，但是需要关注未来信贷政策放松可能带来的压力。

**投资优质城投债和企业债需控制仓位**

另外，需要关注的是，在山东海龙事件之后，市场对于信用风险的关注明显钝化，但从宏观和微观数据看，需要关注企业运营趋于恶化的风险，一方面，宏观经济低位运行使得企业整体的运营环境相对较差。

另一方面，从微观数据看，大多数行业盈利数据明显下行，且部分地区和行业的不良贷款率有所回升，因此需要关注未来系统性信用风险抬升可能带来的冲击，对于部分信用资质相对较低、抗风险能力较差的企业，投资者须相对谨慎。

城投债和长期限优质企业债仍然是相对价值更好的两类品种，前者与AA中票的利差仍然处于较高水平，后者与5 年期债券的期限利差相对较高，因此具有相对更优的安全边际，但是考虑到城投债的流动性劣势。

我们建议投资者可以考虑相对优质的城投债品种，且控制杠杆倍数，对于长期优质企业债来说，由于久期相对较长，同样需要适度控制其仓位水平。

**新债点睛**

上周共有54 只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1281.33 亿元。

短融和超短融中我们推荐神华SCP001、12 电网CP001、2 华润CP001为B1 级别，12 华能SCP002、12 华能集SCP002、12 中南方SCP001、12中粮SCP002、12 中铝CP001、12 国电SCP002、12 中铁建CP001、12 粤温氏CP001 和12 厦钨CP002。

中票中我们推荐12 中石油MTN2、12 中船MTN2、12 中航工MTN1、12 川港航MTN1、12 新汶矿MTN2、12 丹东港MTN1 和12 青交投MTN1；

私募票据中我们推荐12 津天保PPN001、12 津城建PPN002、12 中色PPN001。

企业债和公司债中我们推荐12 迁安债和12 西钢债。(完)

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