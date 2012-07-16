〔中国货币市场〕回购利率微跌,退准资金纾缓逆回购到期压力(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海7月16日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一微跌.虽大额逆回购到期在即但今日流动性维持稳定,归功于存款准备金退回部分对冲了上述压力.

但是上海一银行交易员指出,退准的资金只能部分对冲影响,随逆回购到期抽水作用的累计,资金面有可能在本周中后段受到挑战.但央行公开市场本周允许申报正逆回购需求的消息也令交易人士略有宽心.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可申报7天期逆回购,及28天和91天正回购需求.[ID:nSB1667686]公开市场周二(17日)将有1,550亿元逆回购到期;本周共将有2,050亿元逆回购到期,高于上周1,680亿元的到期量.

交易员们理解为,央行允许申报正逆回购需求为的是在本周逆回购到期压力下,视情况而灵活调整资金面,最终意义在于维持资金面的相对稳定.

"逆回购是为了防止资金面过于紧张波动大,而正回购是因为下半年到期量很少,如果现在不做,下半年调控起来就被动了."上述交易员称.

北京一银行交易员指出,虽然市场降准呼声已久,但央行始终采用逆回购调节短期流动性,治标未能治本.如要刺激经济发展,实质性放松流动性,终须实行降准等政策.

他并指出,按照往年数据计算7月的财政缴款数额不小,且亦面临大量逆回购到期,对资金面的考验可谓严峻.但本周是不是政策调整的窗口,仍需关注公开市场实际操作和流动性的响应变化.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.

鉴于机构在半年末冲存款严重,本月5日曾上缴大量存款准备金,但随着存款的回落,15日例行时点则需向银行等退回部分准备金,但因恰逢周日,资金退回推迟在今日进行.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4749 2.4922 -1.73 4,193.03

七天CN7DRP=CFXS 3.2737 3.3409 -6.72 489.91

14天CN14DRP=CFXS 3.3104 3.3239 -1.35 51.47

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4768 2.4947 -1.79 1,738.47

七天CHICNY7D=CFXS 3.3107 3.3259 -1.52 76.28

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8500 1.0250 182.50 436.81

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1000 2.5900 51.00 107.71

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 2.6000 50.00 7.99

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4942 2.5000 -0.58 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2776 3.3365 -5.89 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3300 3.3590 -2.90 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.4573 2.4792 -2.19 --

七天SHICNYSWD= 3.2746 3.3317 -5.71 --

三个月SHICNY3MD= 3.8071 3.8374 -3.03 --

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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