《交易视点》中国经济低迷企业基本面恶化,或冲击离岸人民币债市--中信证券

路透北京7月17日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，中国经济依旧低迷，企业基本面恶化，应谨防由此对离岸人民币债市可能产生的负面冲击，建议配置政策性银行债和流动性相对较好的高等级债券。

**离岸人民币市场流动性好转,债市持挺**

从人民币HIBOR 隔夜利率看，7 月初曾冲高至4.5%，市场的人民币流动性一度较为紧张。之后，香港金管局新近推出的短期流动性资金安排发挥作用，离岸市场的人民币流动性逐步缓解，短期拆借利率出现明显下降。本周五，隔夜、7 天的拆借利率分别报1.6%、2.5%，较近期高点下降290bp 和70bp。

7月以来有两家公司登陆点心债市场。（1）国内央企中国航空工业集团旗下的中航国际发行15 亿元3 年期人民币债券，票息4.8%。由于发行利率明显偏高，该债券上市后，债券收益率随即下行；（2）博西家电本月发行总规模12.5 亿元的点心债，分为2.5 年、5 年、10 年三部分。其中，10 年期部分是迄今为止非金融企业发行的期限最长的点心债。

离岸人民币债市依旧表现坚挺。 分项看，高收益债的表现仍好于投资级债券，中信离岸人民币债券指数中高收益指数和投资级指数的利差已经缩窄至2011 年7 月的水平。

**山水水泥集团信用分析**

2012 年，水泥行业销售收入低速增长，利润、毛利率均大幅下滑。

由于水泥行业产能过剩，水泥行业企业经营压力短期内难以有效缓解。

和国内同业相比，2012 年一季度山水水泥的多数财务指标均低于行业平均，企业信用资质一般。我们对山水水泥的内部评级为D3，即较易受不利经济环境影响，违约风险较低。

**市场研判和投资策略**

建议配置政策性银行债和流动性相对较好的高等级债券，

（1）离岸市场上政策性银行债和国债的利差仍有80—100bp，我们认为上述利差仍有一定的压缩空间；

（2）我们追踪的高收益指数和投资级指数平均收益率之差已回落至2011 年7 月的水平，高低等级债利差继续压缩的空间有限；

（3）国内经济下滑，企业基本面恶化，应谨防由此可能产生的负面冲击。(完)

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