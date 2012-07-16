《企业看点》--7月16日财务活动报导摘要

路透7月16日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 经济时报(Economic Times)报导称,美国私募股权公司NEA将在可再生能源基础设施开发企业Trishe Developers投资8.4亿印度卢比.相关链接:(link.reuters.com/hek49s).
* 据Business Line报导,铝生产商Nalco (NALU.NS)正洽购印尼Ashan Aluminium (Inalum). 相关链接:(link.reuters.com/zak49s).
* 印度斯坦时报(Hindustan Times)报导,Coal India (COAL.NS)将投资1,250亿印度卢比,其中大部分用于开发铁路基础设施.相关链接:(link.reuters.com/nuk49s).
* 金融时报报导,塔塔汽车(TAMO.BO)正同巴西当局商谈,以设立一家工厂来装配捷豹路虎(JLR)的Freelander 4X4车型.[ID:nL6E8IF43A]
* 据Telegraph报导,环球音乐(Universal Music)正在制定出售Virgin Records的计划,环球音乐此举是为了收购EMI,同时避免同欧盟的有关竞争性事宜.环球音乐之前曾以12亿英镑收购Virgin Records.相关链接:(link.reuters.com/vyk49s).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 侯向明;审校 艾茂林