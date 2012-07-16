〔美国金融〕纽约州和康涅狄格州首席检察官联手调查Libor操纵事件

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿7月15日电---纽约州首席检察官Eric Schneiderman的发言人James Freedland周日称,Schneiderman已展开针对跨国银行可能操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查.
Freedland对路透记者表示,Schneiderman与康涅狄格州首席检察官George Jepsen一起在六个月前开始对Libor操纵事件的调查.
Freedland表示,两位州首席检察官调查相关事件已长达六个多月,将继续追查相关事实.但调查还没有进入提起诉讼的阶段.
纽约时报周六报导,美国司法部亦在针对数家与利率操纵相关的金融机构及其雇员立案.
该报称,美国多个城市、州和自治市正试图确定他们是否因为利率操纵而蒙受损失,其中一些已提起诉讼.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。