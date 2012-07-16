〔美国金融〕纽约州和康涅狄格州首席检察官联手调查Libor操纵事件

路透华盛顿7月15日电---纽约州首席检察官Eric Schneiderman的发言人James Freedland周日称,Schneiderman已展开针对跨国银行可能操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查.

Freedland对路透记者表示,Schneiderman与康涅狄格州首席检察官George Jepsen一起在六个月前开始对Libor操纵事件的调查.

Freedland表示,两位州首席检察官调查相关事件已长达六个多月,将继续追查相关事实.但调查还没有进入提起诉讼的阶段.

纽约时报周六报导,美国司法部亦在针对数家与利率操纵相关的金融机构及其雇员立案.

该报称,美国多个城市、州和自治市正试图确定他们是否因为利率操纵而蒙受损失,其中一些已提起诉讼.(完)