〔伦敦奥运〕羽毛球前瞻：中国将再次独放异彩

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月9日电---中国羽毛球队凭借其强大的活力和魔法般的技巧，是本届奥运会的主要夺金热门，将成为伦敦奥运会羽毛球比赛地--温布利体育馆的主角。

中国羽毛球队夺取了2008年北京奥运会五金中的三金，与八年前雅典奥运会夺得的金牌数相等，预期在伦敦西北部的温布利体育馆内，中国选手仍将是各界关注的焦点。在过去几十年中，披头士和滚石乐队曾在这里举办过演唱会。

尽管北京奥运会后中国羽毛球队的阵容有变，但男单卫冕冠军林丹仍然是这支世界冠军及世界排名前茅选手云集的队伍中的招牌人物。

本届伦敦奥运会上，女子双打冠军于洋重归赛场，搭档换成了王晓理，而任职多年的总教练李永波仍然是球队的总指挥。

奥运会对于中国羽毛球队来说将是一次胜利的重演，他们一年前大摇大摆地走进温布利体育场，成功蝉联羽毛球世锦赛全部五项冠军。

不过，李永波只是定下低调的目标，他要求他的选手们拿到两个项目金牌，并尝试赢得第三块。

今年49岁的李永波告诉当地媒体，“我们在北京奥运会上获得三金，但这次不在主场比赛，肯定更难些。”李永波曾在1992年巴塞罗那奥运会次举行的羽毛球比赛中获得男子双打铜牌。

**自满的危险？**

事实上，如果中国队未能包揽全部五枚金牌，李永波可能会很失望，而中国队在争金道路上最大的威胁似乎是自满，尽管这看上去并不像一个真正的威胁。

中国女队囊括世界女子单打排名的前四名，其中王仪涵排名第一，而男子单打世界排名前四名中，中国羽毛球队占三席。男单世界排名第一的林丹，在中国被人称为“超级丹”，并被很多人认为是有史以来最伟大的羽毛球选手。他在北京奥运会男单决赛中以压倒性优势击败长期对手李宗伟，而在伦敦奥运会上，也许能对他构成威胁的只剩下自己的队友。

现在世界排名第二的马来西亚选手李宗伟(Lee Chong Wei)因在五月份的汤姆斯杯比赛中脚踝受伤，失去了其长期占据的世界排名第一的位置，现在他正面临着赶在奥运会前身体恢复到巅峰状态的重任。

李宗伟在开幕式一个月前接受马来西亚记者采访时坦露，他的身体只恢复了70%，自己参加的最后一届奥运会上为马来西亚获得第一块奥运会金牌的梦想似乎很难实现。

女子双打世界排名第一的中国选手于洋和王晓理所面对的最大威胁是来自她们的队友--世界排名第二的田卿和赵芸蕾。

赵芸蕾和其搭档张楠作为混双世界排名第一，还有望获得混双比赛冠军。

只有中国男子双打没有占据世界排名第一的位置，不过世锦赛冠军蔡赟和付海峰仅排在韩国选手郑在成/李龙大之后排名世界第二。他们也希望能弥补北京奥运会决赛中输给印度尼西亚选手基多(Markis Kido)/塞蒂亚万(Hendra Setiawan)的遗憾。

奥运会的看点在于哪支球队可以打破中国队对金牌的包揽。女子世界排名第五的印度选手内瓦尔(Saina Nehwal)备战充分，她在上个月的印尼公开赛中给中国最好的选手造成很大困扰，并成为印度夺得第一枚羽毛球奖牌的希望。尽管羽毛球这项运动是英国发明的，亚洲国家在最近几十年的羽毛球运动中称雄。自从巴塞罗那奥运会把羽毛球当作正式项目以来，中国、印尼和韩国三国在24个冠军头衔中拿到23个。

男双世界排名第三的丹麦组合鲍伊(Mathias Boe)/摩根森(Carsten Mogensen)可能是自1996年亚特兰大奥运会上丹麦选手拉尔森(Dane Poul-Erik Hoyer Larsen)获得金牌以来西方国家夺得奥运奖牌的最大希望。

奥运会羽毛球比赛7月8日开始，8月5日结束。(完)