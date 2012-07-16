(重发)《香港个股焦点》联想料坐上全球PC头把交椅,但市场份额扩大压低利润率

(重发,编译者应为洪曦)

* 联想占全球个人电脑市场份额料超过惠普

* 个人电脑市场成长放缓,前景蒙阴

* 联想以利润率为代价,换取市场份额增长--分析师

* 联想股价今年迄今大涨16%,超出全球同业对手

记者 李千仪; 编译 洪曦

路透香港7月16日电---联想(0992.HK)今年有望超过惠普(HPQ.N),成为按销量计的世界最大个人电脑(PC)生产商,以及在科技业中占领全球鳌头位置的首个中国企业.

联想的崛起,凸显出近年来中国科技企业在全球高速进步.这主要是归功于极具竞争力的定价、海外并购及其从快速增长的国内市场中获益.

不过分析师们亦警告称,联想迅速扩大市场份额是以牺牲利润率作为代价的,同时这家企业也面临个人电脑市场增长放缓和来自平板电脑的激烈竞争.

"联想成为龙头老大只是时间问题,如果在近年稍晚时成为现实,也不足为奇."Avant Capital Management执行总裁Frederick Wong称.

根据国际数据公司(IDC)最新数据,联想在2001年第三季时成为世界第二大个人电脑生产商,今年4-6月当季则占领14.9%的全球市场份额,距离惠普的15.5%仅相差0.6个百分点.来自业界跟踪调查机构Gartner的数据则显示,两者家差距更小,仅为0.2个百分点.

另一领域,全球第二大电信设备制造商中国华为[HWT.UL]曾被预期在2011年营收将超过瑞典爱立信(ERICb.ST).但电信支出迟缓、手机市场竞争激烈以及入驻美国市场困难重重,使得其裹足不前.

联想业绩的提升,要归功于收购德国Medion以及同日本电气(NEC)(6701.T)去年组建的一家合资公司,另外2005年从国际商业机器(IBM)(IBM.N)手中购得个人电脑业务.

因扩大市场份额受到投资者热捧,今年迄今联想股价已上涨了16%左右,表现超出惠普、戴尔DELL.O和宏基(2353.TW),后几家企业股价同期均下跌.

汤森路透Starmine数据显示,联想当前由获利预估所算出的本益比(市盈率)达到12.5倍,在前五位个人电脑巨头中排名第二,远高于惠普的4.6倍.

但联想利润率表现较差,上一季度营业利润达到1.4%,远低于惠普的7.4%和戴尔的6.2%.

另一项风险是全球经济下滑造成个人电脑市场成长放缓,其中也包括中国.

中国为联想总营收贡献约42%,其中大部分来自于个人电脑业务.

第二季全球个人电脑出货量的增长基本持平,连续第七个季度停留在0-5%的成长水平.

"我们仍对联想市场份额的扩大持正面观点,但绝对成长受到市场放缓的负面拖累."Jefferies在一份报告中称.该机构对联想评级为"表现逊于大盘",目标价5.70港元.

瑞穗分析师Charles Park预计,今年个人电脑市场料仅成长3%.

联想的平板电脑产品乐Pad,也将面临来自新产品的激烈竞争,其中包括新一代的亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire以及苹果iPad,同时还有谷歌(GOOG.O)的Nexus 7和微软(MSFT.O)的Surface.(完)