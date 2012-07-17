〔中国数据〕6月实际FDI同比下降6.9%,至120亿美元--商务部

纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩

路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。