〔中国数据〕6月实际FDI同比下降6.9%,至120亿美元--商务部

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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路透北京7月17日电---中国商务部周二公布,6月份全国实际使用外资(FDI)金额120亿美元,同比下降6.9%.
商务部并称,今年1-6月全国实际使用外资金额591亿美元,同比下降3.0%.
此前数据显示,5月份全国实际使用外资(FDI)金额92.3亿美元,同比增长0.05%;1-5月FDI金额471.1亿美元,同比下降1.91%.[ID:nSB1612184]
历史数据实际投资额(亿美元)CNFDI=ECI:
---------------2012年---------------- -------------------------------2011年-------------
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63(完)
--发稿 尹嫄婷; 撰写 苏丹; 审校 黄凯
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