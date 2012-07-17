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货币新闻 | 2012年 7月 17日 星期二 10:00 BJT

〔中国数据〕6月实际FDI同比下降6.9%,至120亿美元--商务部

路透北京7月17日电---中国商务部周二公布,6月份全国实际使用外资(FDI)金额120亿美元,同比下降6.9%.

商务部并称,今年1-6月全国实际使用外资金额591亿美元,同比下降3.0%.

此前数据显示,5月份全国实际使用外资(FDI)金额92.3亿美元,同比增长0.05%;1-5月FDI金额471.1亿美元,同比下降1.91%.[ID:nSB1612184]

历史数据实际投资额(亿美元)CNFDI=ECI:

---------------2012年---------------- -------------------------------2011年-------------

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63(完)

--发稿 尹嫄婷; 撰写 苏丹; 审校 黄凯

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