〔欧元债市〕德债价格因避险情绪而上扬,技术信号显示未来料续涨

路透伦敦7月16日电---德国公债期货周一上扬,延续上周涨势,欧元区债务危机继续使得资金流入高评级和流动性佳的公债避险,技术信号显示德债料继续上涨.

德国公债仍是那些寻求避险的投资者首选,之前西班牙和意大利公债收益率上涨,两国均竭力让市场相信其能够在控制赤字的同时,保持为债务融资.

德债期货FGBLc1上涨12个跳动点,日内交投预计仍将清淡,走势则料会震荡.上周,德债期货整体成交量为5月初以来最低,因市场活动在夏季放缓.