〔欧元债市〕德债价格因避险情绪而上扬,技术信号显示未来料续涨

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦7月16日电---德国公债期货周一上扬,延续上周涨势,欧元区债务危机继续使得资金流入高评级和流动性佳的公债避险,技术信号显示德债料继续上涨.
德国公债仍是那些寻求避险的投资者首选,之前西班牙和意大利公债收益率上涨,两国均竭力让市场相信其能够在控制赤字的同时,保持为债务融资.
德债期货FGBLc1上涨12个跳动点,日内交投预计仍将清淡,走势则料会震荡.上周,德债期货整体成交量为5月初以来最低,因市场活动在夏季放缓.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。