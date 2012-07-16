〔中国债市〕利率债收益率续升,预期分歧下中长债抛压加大

路透上海7月16日电---中国银行间债市周一利率产品收益率延续小升走势,上周公布的二季度GDP数据未现超预期偏低,市场对经济基本面的忧虑有所缓和,机构心态趋于谨慎,此前一度受捧的中长债抛压立显.

交易员认为,尽管经济仍未出现明显起色,但随着密集的刺激政策鱼贯出台,经济下滑的态势很有可能被止住,基本面对债市的进一步推动力恐后劲不足.

"从数据本身来说,谈不上好,主要是中长期利率债也没什么空间了,"北京一国有银行交易员称.

他并指出,在现在的政策和市场环境下,债市收益率整体难有突破向下的空间,特别是中长债收益率偏低,其面临的风险大于短期品种,短久期是当前较为合理的操作策略.

中国二季度GDP(国内生产总值)同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那么糟糕.央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.[ID:nSB1665136]

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一微跌.虽大额逆回购到期在即但今日流动性维持稳定,归功于存款准备金退回部分对冲了上述压力.[CN/CN]

剩余期限约6.65年的固息国债120005最新成交对应收益率CN120005=CFXS为3.0250%,上日尾盘为3.0071%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.4742 3.2757

上日 2.4922 3.3409

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5991/2.5409

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2600/2.1827

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7900/2.7211 (完)

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