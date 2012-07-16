〔中国债市〕人民币利率互换续涨,短期方向不明获利盘继续落袋为安

路透上海7月16日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周一续涨,幅度在4-5个基点(bp)左右.虽然例行的准备金退款致主要回购利率小幅下行,但在预期中的经济数据对IRS形成支撑,加之未来资金面的不确定性,获利盘继续出手落袋为安.

北京一银行交易员称,今日各期限IRS普涨约4-5基点(bp).目前一年期品种在2.45%附近成交."现在分歧比较大,而对未来(不确定性)莫名的恐惧会让大家锁定前期的获利."

国家统计局上周五公布,二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那么糟糕.央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.[ID:nSB1665536]

对于未来走势,上海一银行交易员认为,将很大程度上取决于央行公开市场操作方向和力度,以及是否会出台准备金等政策."关键看央行.经济不行,(IRS)卖压很重,但是资金面又不是很宽松,大家有分歧."

央行公开市场近期频繁使用逆回购为市场提供流动性,今日向一级交易商征询了七天逆回购和28/91天正回购需求.交易员指出,滚动操作的逆回购并未从实质上解决流动性不足问题,市场仍有降准预期.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.5545/2.6695 2.4021/2.4914 2.4729/2.5643 2.6033/2.6924 2.6278/2.8572

上周五 2.5400/2.6607 2.3675/2.4575 2.4183/2.5100 2.5575/2.6500 2.5953/2.8707

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变动 +0.0145/+0.0088 +0.0346/+0.0339 +0.0546/+0.0543 +0.0458/+0.0424 +0.0325/-0.0135

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)