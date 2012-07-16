每日管理建议：严师出高徒

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿6月6日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。

对于职场新人来说，与其遇到一位和蔼可亲的诉苦对象，不如获得一位严格的导师，进而测试自己的潜能。

新人都希望遇到一位和蔼和给予帮助的导师，栽培自己成为下一岗位的合适人选。不过对于新人来说，这正是一个冒险的好机会。现在面对指责总比将来面对要好，那时的情况可能严重得多。

寻找最合格和有才华的导师、教练或经理，并接受他或她给你的所有任务。不要逃避，勇于接受挑战。

如果你对公司内一位明星经理感到畏惧，找机会和他/她一起做个项目。现在你可能不一定喜欢，不过这些经历将有益于你的成长。

--摘自Jodi Glickman的《严师出高徒》（Get Ahead with a Mentor Who Scares You）。查看全文并参与讨论，请点击（here）。（完）