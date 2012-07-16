路透伦敦7月16日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:整周下档压力加剧.欧元已触及首道下档目标位1.2187美元.相对强弱指标和240分钟图上的慢性随机指标有较大背离,暗示有可能出现一小波的修正性反弹.不过艾略特波浪则显示,这可能已经出现过,市场有可能在触及首道阻力位1.2287美元之前即告负,也就是7月以来跌势的23.6%回档位.

除了部分盘整,我们预计欧元/美元将下探到200日移动均线1.2053美元.市场近期已经完成一个对称三角形态,下档目标位指向1.1934美元.在该水准,市场可能出现一些获利了结,而2010年低位1.1876美元就在其附近.

美元/日圆:由于近期无法突破四个月阻力线79.86,持续承受下档压力,下跌风险亦复燃.市场正测试200日移动均线79.03.只要保持在6月15日低位78.61上方,短线将维持稳定.若跌破该水准,则可能重新测试6月低点77.65.关键阻力位仍是5月高位80.61/63,这应会构成近期的强劲阻力.未来有可能进一步陷入区间震荡.

欧元/日圆:上周承压,本周伊始仍处在守势.市场近来已突破6月走势的78.6%回档位96.88,并仍跌向6月低点95.59和2008-2012支撑线94.53.技术指标仍偏空.慢性随机指标持续指向走低.动向指标则发出卖出信号.上方重要阻力位仍在101.76,为3月以来跌势的38.2%回档位.向上涨势要收复98.30/90可能不易.

纽约 当日 今年来 2011年

1003GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2188 1.2250 -0.51 -5.85 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.00 79.18 -0.23 +2.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 96.29 97.00 -0.73 -3.29 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9852 0.9802 +0.51 +5.08 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5531 1.5572 -0.26 -0.03 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0149 1.0143 +0.06 -0.43 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0208 1.0224 -0.16 -0.17 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7945 0.7948 -0.04 +2.07 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.660 80.950 -0.36 +2.57 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.770 62.930 -0.25 +4.91 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 122.69 123.30 -0.49 +2.64 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2844 1.2826 +0.14 -2.15 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦; 审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]