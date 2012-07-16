《中国新债预测》国开行第二轮五债增发利率料近二级水平,短债需求偏弱

* 招标品种: 国开行28-32期固息债首次增发(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 一和三年不超50亿元,五年不超60亿元,七和10年不超70亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(17日)9:30-10:30

7/10年 周二(17日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.70%-2.82%、3.27%-3.35%、3.60%-3.73%、3.85%-3.95%、3.97%-4.10%

* 预测均值: 2.77%、3.31%、3.67%、3.91%、4.02%

路透上海7月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将首次增发第二轮"福娃债",即期限介于1-10年的五期债.路透调查显示,上半年国内宏观数据未如此前担心般糟糕,债市做多动能减弱,二级市场上收益率呈上升势头,考虑近期资金成本仍居高位,预计明日增发新债中短债需求或偏弱,中长债的表现应稍好,但也不会过多偏离二级市场.

"明天7年和10年,长债应该需求还可以,短的估计不行,现在短的都没人做,资金成本高,绝对收益太低了."上海一商业银行交易员称.

华东地区一商业银行交易员亦表示,上半年GDP数据出来后,债市做多热情有所减弱,且市场此前期盼的降低存款准备金率一直未有兑现,预期落空后,收益率略有上行,但资金面近期尚算稳定,明日结果应该基本接近二级市场.

二级市场上,剩余期限约1.014年的进出口行固息债110312CN110312=CFXS最新成交在2.7203%,而国开行一年期120228券CN120228=CFXS的近期成交收益率约在2.74-2.76%左右.

国开行10年期120232券CN120232=CFXS最新加权成交收益率为4.0884%,七年期120231CN120231=CFXS最新加权成交收益率则为3.9489%.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一微跌.但七天质押式回购利率CN7DRP=CFXS仍处在3.2737%的相对高位.[CN/CN]

本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第一次增发债.具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,

七年和10年各不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.97%和4.06%

招标时间 7月17日9:30-10:30(一、三、五年期)

7月17日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)

缴款日 7月19日

起息日 7月9日

分销期 7月18日-19日

上市日 一年期为7月23日;三至10年期为7月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)