〔新债招标〕中国国开行一年增发债收益率2.854%,高于预期--业内人士

路透上海7月17日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年固息债中标收益率为2.854%,明显高于此前市场预期的2.77%;而三年和五年的分别为3.3008%和3.6563%,均接近此前市场预期.

市场对三年和五年固息增发债的预测均值分别为3.31%和3.67%.另外,一年、三年、五年的投标倍数则分别为2.13、1.84和1.79倍.

稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为3.91%和4.02%.

本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第一次增发债.具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,

七年和10年各不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.97%和4.06%

招标时间 7月17日9:30-10:30(一、三、五年期)

7月17日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)

缴款日 7月19日

起息日 7月9日

分销期 7月18日-19日

上市日 一年期为7月23日;三至10年期为7月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------(完)