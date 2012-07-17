〔新债招标〕中国国开行一年增发债收益率2.854%,高于预期--业内人士

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月17日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年固息债中标收益率为2.854%,明显高于此前市场预期的2.77%;而三年和五年的分别为3.3008%和3.6563%,均接近此前市场预期.
市场对三年和五年固息增发债的预测均值分别为3.31%和3.67%.另外,一年、三年、五年的投标倍数则分别为2.13、1.84和1.79倍.
稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为3.91%和4.02%.
本次招标为国开行今年第28期至32期金融债的第一次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
---------------------------------------------------------
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,
七年和10年各不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.97%和4.06%
招标时间 7月17日9:30-10:30(一、三、五年期)
7月17日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)
缴款日 7月19日
起息日 7月9日
分销期 7月18日-19日
上市日 一年期为7月23日;三至10年期为7月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。