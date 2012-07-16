(重温稿)〔台湾货币市场〕央行连两日调降代收利率促短率走软,钱多难去化

* 央行连续两日下调代收隔拆利率至0.46%

* 拆款利率应声走软,短票低档成交渐多

* 观察调降代收利率是否持续,先看0.40%关卡

记者 李盈蒨

路透台北7月16日电---台湾短率周一走软,因央行连续两日调降隔夜拆款代收利率至0.46%,加之银行间到期存单量大,委托代理行收入隔夜资金额度上午便迅速额满,午后虽再开隔拆窗口,市场仍钱多资金去化不易.

资金调度人士指出,由于央行连续调降代收利率,交易商态度观望并倾向作短不做长,不愿意收受过多一至两周拆款,使得隔夜拆款交易量明显增多,且隔拆高位也正式跌破0.70%关卡.另有多家交易商表示,今日申报短天期存单额度遭砍,促隔夜及一周拆款利率高位较上日应声下滑2-3基点.

"大家在看央行动作的连续性,主要用overnight(隔拆)在调,丢一到两周就不想收."一公股银行交易人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.457%,上日报0.491%;区间则落在0.345%-0.680%,上日报0.365%-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.460-0.725%,上日报0.504-0.75%.

**央行将降息?**

展望本周,交易人士表示,本周存单到期量多,若央行持续刻意放松冲销力道,预估累积银行间超额准备部位可望于近日由负转正,拆款利率也将缓步走低.

交易人士认为,虽然央行积极引导短率向下,但短率下降幅度仍有待观察,尤其银行可能会偏好以买票替代一至两周拆款,利率下档空间恐有限.

至于央行连降代收利率是否暗示未来降息,花旗集团首席经济学家郑贞茂认为,央行连两日的调降并不意外,后续需要持续观察的有未来央行动作是否持续.

"之前4月的时候央行把这个利率由0.4%调到0.5%以上,如果央行未来把这个利率降到0.4%以下,那情况可能不一样."此外他也提醒,不妨关注央行一年期的存单是否持续发行.

但也有交易员认为,先前央行持续调高隔夜存单利率,但实际上央行的基准利率--重贴现率在过去四季以来并未调整,因此即便央行把收受隔夜存单利率大幅调低,也不一定可以和"降息"划上等号.

台湾三位银行业交易员周一表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.480%降至0.46%,较上日下滑2个基点,创下逾三个月来低位.[ID:nST0527883]

台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0528065]

**短票利率低档成交渐多**

短票方面,票券商表示,今日发票量尚可,加之银行钱多买票意愿高,令低档利率成交渐多;预估若央行持续放松冲销市场资金力道,短票成交利率高档有望下滑,惟7月为现金股利发放高峰,银行间态度稍嫌保守,是否愿意让步还有待观察.

"供需部分还是看到钱才有得谈,要出现钱追逐票的状况,高档利率才会下移."一位银行资金调度主管称.

今日银行间30天内短票主要成交利率落在0.84-0.86%,同于上日;与大型公股银行成交少,利率同上日持于0.86-0.87%.

台湾央行今日共发行4,119亿台币存单,相较存单到期金额4,454亿,存单发行余额减少335亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆1,285.2亿台币,接下来依序为周二257.00亿、周三3,020.2亿、周四739亿及周五2815亿.周五(20日)并有300亿台币国库券到期的宽松因素.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为115亿台币;累计超额准备为负487亿台币,加计前期1%的超额准备为114亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率大致持平.今日央行又调降代收隔拆利率2个基点至0.460%,不过公债RP利率仍未受影响,持稳在既有区间.

资金调度人士指出,虽然尝试向资金供应者如投信、寿险等沟通能否适度调降RP利率,不过上述业者的态度仍相当坚持.

"我们一直在跟客户聊,但利率无法下来."一位证券商交易人士称.

他们认为,若央行维持两个交易日以来的调降短率步伐,RP利率最快在本周就有机会见到调降.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因素为周五有100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)