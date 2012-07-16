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债券 | 2012年 7月 16日 星期一 18:30 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上扬,欧债危机忧虑令避险资金追捧安全资产

路透伦敦7月16日电---美国公债价格周一上扬,令收益率保持在临近历史低位附近,因投资者将现金转入避险资产,在欧债危机中寻求避风港.上周意大利评级遭调降.

周五时,穆迪将意大利债信评等下调两个级距,称因担心该国债券市场的流动性以及预计经济将恶化.

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