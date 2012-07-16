〔东南亚股市〕马来西亚股市触及纪录高位,市场等待贝南克讲话

路透曼谷7月16日电---东南亚股市周一继续上涨,马来西亚股市触及纪录高位,因市场对中国经济硬着陆的担心减弱,但成交量不大,因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克的讲话.
马来西亚股市.KLSE触及纪录高位1,635.96点,上涨0.6%;菲律宾股市.PSI以1.6%的涨幅在本地区股市中名列前茅.
印尼股市.JKSE涨0.7%至逾一周高位,泰国股市.SETI升0.3%至5月8日以来高点.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.1%至两个半月高位.
本地区分析师认为,贝南克周二和周三将在国会进行半年一度的听证会上谈论经济,投资者在此之前保持谨慎.
1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2998.75 3.19 +0.11 +13.32 2646.35
马来西亚 .KLSE 1635.96 9.58 +0.59 +6.87 1530.73
泰国 .SETI 1214.25 3.96 +0.33 +18.43 1025.32
印尼 .JKSE 4047.47 27.79 +0.69 +5.90 3821.99
菲律宾 .PSI 5297.99 83.47 +1.60 +21.18 4371.96
越南 .VNI 413.98 -3.00 -0.72 +17.76 351.55
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(完)
--编译 郑茵; 审校 隋芬
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