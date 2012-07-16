〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差微升,因供应持续吃紧

路透新加坡7月16日电---交易商称,亚洲柴油裂解价差周一微升,因供应依然吃紧,且亚洲和中东的需求旺盛.

路透数据显示,8月柴油裂解价差走阔0.05美元,至每桶17.09美元.

交易商指出,供应偏紧继续令柴油升水持稳.

交易商称,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)向贸易商托克(Trafigura)出售8月初装船的柴油船货,较中东报价每桶高出3美元,为至少两年来达到的最高溢价.

这比该炼油商稍早出售7月初船货价格每桶2.40美元的溢价高出约25%.

交易员说,托克可能将这批船货运往也门,该公司近期已中标向也门供应两批高硫柴油船货.

一位交易员提到,托克,维多公司(Vitol)和IPG总共向也门供应10批船货,在7月和8月交付.

交易商称,炼厂维修和需求畅旺引发的柴油供应紧张,也帮助柴油升水获得支撑.

约旦和也门等国寻求或已买入近80万吨今年下半年交付的高硫柴油,也推高柴油需求.

Bahrain Petroleum Corp(Bapco)已向BP售出9月装船的航空煤油船货,但升水幅度无法获得确认.一位交易员透露,溢价为较中东价格高出每桶约2.30美元,与此前标售相若,但无法得到证实.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 116.76 0.70 0.60 116.06

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 116.20 0.50 0.43 115.70

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 117.60 0.50 0.43 117.10

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 118.55 0.35 0.30 118.20

7月柴油互换 GOSGSWMc1 115.52 0.62 0.54 114.90

8月柴油互换 GOSGSWMc2 115.22 0.62 0.54 114.60 (完)