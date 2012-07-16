〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及三个月高位,因石化产品需求回升

路透新加坡7月16日电---亚洲石脑油价格周一微升1美元,徘徊在每吨845美元的一个半月高位附近,因布兰特原油走强,裂解价差触及每吨84.95美元的两个月高位,受石化产品需求回升支撑.
此前减产的炼厂大多已恢复满负荷运营.韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)周一重新完全启动每年190万吨的石脑油裂解加工能力,此前在5月末降低产能利用率至90%.
马来西亚Titan和泰国IRPC的炼厂也在本月初增产.
"石化产品的利润率的确在6月转差,但现已得到改善,因中国在最近两三周补充库存,"一位交易员说.
但好日子能持续多久对每个人而言依然是一个疑问.
"也许它能再延续两到四周,因部分交易商喜欢在第四季前增补库存,"该交易员并称.
圣诞节前的几周通常需求低迷,因制造商届时或许已经完成所有的节前订单.
台湾中油公司(CPC)已在周末重启其年加工能力38万吨的4号裂解装置,此前因维修停产两周.但由于库存充足,该公司将不会买入现货全馏分石脑油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 845.00 1.00 0.12 844.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 91.62 0.11 0.12 91.51
97号现货汽油GL97-SIN 117.35 1.81 1.57 115.54
95号现货汽油GL95-SIN 113.70 0.40 0.35 113.30
92号现货汽油GL92-SIN 110.50 0.40 0.36 110.10
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.16 0.58 6.76 8.58 (完)
--编译 肖群英;审校 郑茵