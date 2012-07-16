〔欧元债市〕投资者寻求收益提振德国以外低风险公债表现

* 半核心欧元区公债大涨,比利时公债涨幅居前

* 德国宪法法院9月就ESM作出裁决前,对西班牙和意大利担忧犹存

* 美国零售销售数据令人失望

路透伦敦7月16日电---法国、奥地利和比利时公债周一大涨,表现强于其他欧元区公债,因投资者寻求收益高于德国,但风险低于意大利和西班牙的一些国家的资产.

未来两周,对欧元区遏制二线公债市场抛压能力的信心将保持疲弱,因德国宪法法院将在9月12日决定是否阻止欧元区救助基金-欧洲稳定机制(ESM)的最新计划.

这意味着ESM将不能利用其资源对银行进行资本重组,或在短期内干预债市.

因担忧风险而规避西班牙和意大利公债的国际投资人面临两难的局面,是购买避险德债,三年以下德债的收益率为负,还是冒险换取更好的回报?

尽管德债延续上周涨势,但与"半核心"公债收益率差收窄.比利时五年期公债BE5YT=TWEB价格涨幅居前,收益率回落13个基点,报1.30%,较可比德债收益率高出一个百分点.

"市场有足够的风险承受力来购买比利时等国的公债,"ING驻阿姆斯特丹的投资级公债策略部主管Padhraic Garvey表示.

"基本面没有改变.法国仍是最疲弱的AAA评级国家.因此,今日的走势可能不会长期持续,但仍可能持续一段时间."

德债期货FGBLc1上扬42个跳动点,至145.14.10年期德债收益率DE10YT=TWEB回落3.5个基点,报1.221%,较6月触及的纪录低位高约10个基点.

低于预期的美国零售数据也扶助提振避险资金流.该数据引发对经济成长迟滞的担忧,并令市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将进一步放宽政策的预期升温.

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率上扬18个基点,报6.84%.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升8个基点,报6.14%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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