〔纽约期市〕软商品市场涨跌互现,糖市投资者关注巴西和印度产量

路透纽约/伦敦7月16日电---软商品市场周一收盘涨跌互现,成交清淡,糖和咖啡期货表现不一,而可可期货在淡静交投中走低.

根据汤森路透数据,ICE Futures U.S.软商品期货成交量较30日均值低三分之一至近45%.

基本面方面,糖市关注巴西过多的降雨以及印度降水过少将对本季稍后这两大主要产糖国的产量造成多大的影响.

洲际交易所(ICE)指标10月原糖期货SBc1结算价小涨0.04美分,收报每磅22.77美分.

伦敦Liffe白糖期货小跌,8月白糖期货LSUc1收跌4.60美元,报每吨653.30美元,上周四曾触及该合约自3月23日以来的最高位663.80美元.

对糖市而言,主要问题是预报的巴西本周将出现的降雨是否会导致该国中南部地区的收割进一步中断.

全球第二大产糖国印度雨季的降水低于平均水平,这可能影响该国甘蔗的生长.

厄尔尼诺天气现象的再度回归可能导致巴西出现更大雨量的降水,并导致印度一年一度雨季的降雨量进一步减少.

交易商称,伦敦白糖8月期货合约周一到期.上周五未平仓合约为4,244口,或212,200吨.经纪商称,交割应远低于20万吨.

咖啡期货表现不一.阿拉比卡咖啡走低,成交淡静,回吐上周五的涨幅,因近期涨势被视为过度.

ICE指标9月阿拉比卡咖啡期货KCU2回落2.15美分,或1%,收报每磅1.8395美元.高盛将阿拉比卡咖啡12个月价格预期设定在1.75美元.

Liffe-罗布斯塔咖啡收涨,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2升26美元,或1.2%,收报每吨2,089美元.

可可期货收跌.ICE-9月可可期货CCU2下滑19美元,收报每吨2,197美元.在上周四触及的两周低位2,174美元之上盘整.9月伦敦可可期货LCCc2收跌27英镑,或1.7%,报每吨1,502英镑.(完)