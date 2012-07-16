〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大涨,乾旱天气损及美国大豆产量前景

路透7月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬,干热天气继续打压美国2012年大豆产量前景.
气象学家称,美国中西部农作物种植带70-75%的地区本周到下周初将迎来少量的降雨,这将使影响玉米和大豆作物生长的旱情略有缓解.
接受路透调查的12位分析师预计,农业部周一公布的作物生长报告中,美国大豆优良率将为35%,低于之前一周的40%.
行业消息人士称,Informa Economics将美国2012年大豆单产预估下调至每英亩40.0蒲式耳,之前的预估为42蒲式耳,并将大豆产量预估从之前的31.61亿蒲式耳下调至30.12亿蒲式耳.
美国农业部称,上周出口检验大豆1,427.1万蒲式耳,低于之前一周的1,917.5万蒲式耳.
8月大豆合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标(RSI)为78.
CBOT-8月大豆期货SQ2收高39美分,报16.33-3/4美元.
8月豆粕合约SMQ2收涨12.8美元,收报每短吨478.4美元.8月豆油合约BOQ2上扬0.95美分,报每磅54.65美分.
今日大豆预估成交量为191,949口;豆粕预估成交量为74,132口,豆油成交量为94,413口.
以下为CBOT农产品期货在2141GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 776.75 36.25 4.9% 20.1%
CBOT大豆Sc1 1633.75 39.00 2.5% 36.3%
CBOT豆粕SMc1 487.30 13.20 2.8% 57.5%
CBOT豆油BOc1 54.65 0.95 1.8% 4.9%
CBOT小麦Wc1 884.50 36.75 4.3% 35.5%
CBOT稻米RRc1 1564.00 35.50 2.3% 7.1%
EU小麦BL2H0 264.75 6.00 2.3% 30.7%
NYMEX原油期货CLc1 88.20 1.33 1.5% -10.8%
道琼工业指数.DJI 12,727 -50 -0.4% 4.2%
现货金XAU= 1588.85 -1.18 -0.1% 1.6%
欧元/美元EUR= 1.2271 -0.0001 0.0% -5.2%
美元指数.DXY 83.1240 -0.2250 -0.3% 3.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 1102 -8 -0.7% -36.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 母红;审校 于春红