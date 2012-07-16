〔金属期市〕期铜走低,关注中美两国刺激政策

* 欧元兑美元反弹;美国零售销售回落稍早打压美元

* 中国承诺在下半年采取措施稳定经济

* 市场静待美联储主席贝南克周二开始的证词陈述

路透纽约/伦敦7月16日电---期铜周一走低,受累于美国零售销售回落,对欧洲危机的忧虑以及投资者担忧美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克本周的证词陈述是否会提供进一步放宽货币政策的线索.

数据显示,美国6月零售销售意外回落,导致诸如股市等风险资产承压.

但金属市场跌势受限,因市场寄望最大铜消费国中国将推出进一步刺激举措,之前该国总理温家宝称,政府将加大力度提振经济.不过投资者意识到,刺激举措需要假以时日才能见效.

LME三个月期铜CMCU3收报每吨7,590美元,低于上周五收盘价7,700美元.

COMEX-9月期铜合约HGU2回落1.90美分,或0.5%,结算价报每磅3.4850美元,在上周五大涨后呈盘整走势.

根据路透初步数据,纽约尾盘成交量为35,550口,较30日均值低近30%.

投资者静待周二和周三美联储主席贝南克就其支持疲弱经济复苏的立场在国会进行证词陈述.

"基本金属市场原地踏步,价格仍基本陷于区间内,市场预期各国央行将采取协调行动刺激经济.不幸的是,风险开始趋于下行,因等待的时间越长,市场的担忧越甚,"RBC Capital Markets在一份报告中称.

芝加哥Archer Financial Services的期货策略师Steve Platt称,铂金XPT=走低也给期铜带来一定的压力.

欧元兑美元EUR=徘徊在两年低位附近也令期铜承压,因有报告称,欧洲央行对在救助西班牙银行业的过程中如何对待部分债权人的立场发生了改变.

欧元兑美元走软增加了欧洲投资者投资以美元计价金属的成本.欧元兑美元稍后逆转跌势,升至1.2290美元的高位,但期铜并未因此扭转跌势.

华尔街日报报导,欧洲央行总裁德拉吉主张让持有西班牙受创最严重银行发行的高级债券的投资者承担损失,但他还表示,财长们拒绝了这一建议,因担忧金融市场将因此决定而大跌.

任何中国政府增加基础设施支出的举措将提振工业金属需求,尤其是铜,但中国工业产业需要一定的时间来消化庞大的库存.

上海期交所周五公布的库存数据显示,库存较之前一周增加3.7%,至5月底以来最高.未报告的保税区仓库库存据称也高企.

其他金属方面,三个月期铅CMPB3收报每吨1,899美元,上周五收报1,880美元.三个月期锌CMZN3收报每吨1,900美元,高于上周五收盘价1,874美元.三个月期铝CMAL3收报每吨1,918美元,上周五为1,910美元.

三个月期锡CMSN3收报每吨18,750美元,上周五报18,780美元.三个月期镍CMNI3收在每吨16,250美元,上周五收报16,200美元.

以下为1845GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 350.05 -0.35 -0.10 343.60 1.88

LME期铝 1917.50 7.50 +0.39 2020.00 -5.07

LME期铜 7690.00 -10.00 -0.13 7600.00 1.18

LME期铅 1899.50 19.50 +1.04 2035.00 -6.66

LME期镍 16200.00 0.00 +0.00 18710.00 -13.42

LME期锡 18750.00 -30.00 -0.16 19200.00 -2.34

LME期锌 1889.00 15.00 +0.80 1845.00 2.38

上海期铝 15605.00 85.00 +0.55 15845.00 -1.51

上海期铜 56170.00 400.00 +0.72 55360.00 1.46

上海期锌 14800.00 15.00 +0.10 14795.00 0.03

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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