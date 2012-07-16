〔加拿大汇市〕加元兑美元持稳,市场静待加央行总裁讲话

路透多伦多7月16日电---加元兑美元周一基本持稳,但兑欧元触及纪录高位,北美经济数据好坏不一,且投资者静待加拿大央行总裁讲话.
加元兑美元CAD=D4跌至1.0174加元,或0.9829美元的低位,之前公布的数据显示,美国6月零售销售连续第三个月回落.
加元兑欧元EURCAD=连续第二日触及纪录高位,延续近期的涨势.加元兑欧元升至1.2358加元,或0.8092欧元,为1999年1月欧元面市以来最高.
数据显示,海外投资者5月以创纪录的规模大举买入加拿大证券,反应在全球经济动荡期间,加拿大的避险地位彰显无疑.
加元兑美元收报1.0147加元,或0.9855美元.上周五收报1.0146加元,或0.9856美元.
市场关注加拿大央行总裁周二发表的讲话.(完)
--编译 母红;审校 李军
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