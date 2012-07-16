〔国际油市〕原油期货收高,受助于经济刺激希望和伊朗紧张局势

* 对刺激措施的预期提振了油价

* 美国海军舰艇在阿联酋海域向一艘渔船开火

* 美国零售销售疲弱,抑制了油价升势

路透纽约7月16日电---原油期货周一连续第四个交易日上涨,因预计经济放缓的迹象将促使多国央行,尤其是中国央行,推出刺激措施,另外有消息称,美国海军舰艇在阿联酋海域向一艘不听从警告的渔船开火.

9月布兰特原油期货涨幅超过了即将到期的8月原油合约,8月较9月合约的升水大幅减少.

在美国海军事件发生前,周末伊朗发表的有关封锁霍尔木兹海峡的讲话措辞更加强硬,伊朗与西方大国围绕朗核计划的争端继续令该地区和石油交易商紧张不安.

中国国务院总理温家宝表示,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,而破解发展难题关键要靠改革开放. 温家宝指出,下半年要适当加大政策预调微调力度,切实提高政策的针对性、前瞻性和有效性.[ID:nSB8550759]

"放宽货币政策的可能性增加,支持了风险偏好,首先是中国政府采取政策措施保障经济增长,同时也包括美国,"法国巴黎银行分析师称.

即将到期的布兰特8月原油期货LCOQ2涨1.15美元,结算价报每桶103.55美元,盘中交投区间介于102.07至103.69美元.布兰特9月原油期货LCOU2升1.95美元,结算价报每桶103.37美元.

上周五收于50日移动均线切入位上方后,8月布兰特原油期货的下一关键阻力位料为103.74美元,即从128美元上方的年内高点拉回的第二季跌势的38.2%费波纳奇回档技术位.

美国8月原油期货CLc1涨1.33美元,结算价报每桶88.43美元,高于50日移动均线切入位87.21美元,盘中交投区间介于86.41至88.48美元.

总体成交量相对清淡,布兰特原油和美国原油期货成交量均远低于30日均值.

美国6月零售销售数据意外疲弱,打压了美股并在一开始抑制了美国原油期货的升幅,布兰特和美国原油期货盘中均呈震荡走势.

欧元/美元上涨,美元指数.DXY下跌加剧了对美元计价油价的支撑.

对西方各国政府采取新货币刺激政策的预期亦受到巩固,此前国际货币基金组织(IMF)调降了2013年全球经济增长预估,并敦促欧洲决策者采取行动.

投资者等待美联储主席贝南克周二和周三的证词陈述,以从中寻找第三轮量化宽松政策的线索.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 88.43 1.33 1.5 86.41 88.48 208,581 240,725

9月原油 88.81 1.31 1.5 86.81 88.87 106,308 90,511

8月RBOB汽油 2.8547 0.0386 1.4 2.8065 2.8600 27,000 43,667

9月RBOB汽油 2.7287 0.0414 1.5 2.6805 2.7347 27,000 33,374

8月取暖油 2.8277 0.0395 1.4 2.7760 2.8344 41,779 48,434

9月取暖油 2.8279 0.0393 1.4 2.7774 2.8345 30,305 27,536

ICE合约

8月布兰特 103.55 1.15 1.1 102.07 103.69 18,525 110,859 (完)