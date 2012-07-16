日韩经济指标预测--7月17日-7月24日****

路透7月17日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月17日(二)
暂无重要数据.
7月18日(三)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 -- 负3
7月19日(四)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,531
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超36
7月20日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月23日(一)
暂无重要数据.
7月24日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- +10.0%
进口(较上年同期) -- +9.3%
贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,073(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]