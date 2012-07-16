全球外汇市场7月17日主要消息

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7月16日(一)
2330 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治讲话
7月17日(二)
-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议后举行记者会
0730 - 瑞典央行公布6月14-15日政策会议记录
0830 - 英国6月消费者物价指数(CPI)
0900 - 德国7月ZEW景气判断指数
1145 - 美国7月14日当周ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国6月CPI
1230 - 美国6月实质所得
1255 - 美国7月14日当周Redbook连锁店销售
1300 - 美国5月净资本流动
1315 - 美国6月工业生产和产能利用率
1400 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克出席参议院金融委员会听证会,向国会提交货币政策半年度报告
1400 - 美国7月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
1530 - 欧洲央行执委亚斯穆森在布鲁塞尔出席政策简报会
-- - 美国克里夫兰联邦储备银行6月CPI
1715 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话.(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉
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