〔货币市场〕ECB降低银行隔夜存款利率很难令资金流向美国--摩根大通

路透纽约/伦敦7月16日电---摩根大通证券一名分析师表示,欧洲央行(ECB)降低银行业者在央行隔夜存款利率的决定,不太可能刺激大量现金流入美国货币市场基金.

欧洲央行在7月5日调降指标利率至0.75%的纪录低点,并将银行存放在该央行的隔夜存款利率降为零,希望以此为迟滞的欧元区经济注入活力.

然而摩根大通证券的短期固定收益分析师Alex Roever认为,就算没有回报,银行业者仍可能把存款留在欧洲.

"我们预期仅有有限的资金会流入美元资产以寻求较高收益."Roever指出.

"多数投资于欧元计价基金的资金不是因为看中相对于其他货币的价值优势,而是股东需要以欧元计价的流动资产."他说.

"我们认为可能撤离欧元货币市场基金的资金,更有可能最终变成在一家欧洲核心银行中的存款,而非投资于美国货币市场基金."他表示.

欧元区银行间拆借利率周一触及历史低位,并可能进一步走低,然后稳定在高于隔夜利率的水平.

三个月期欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)EURIBOR3MD=周一触及0.477%的纪录新低,上周五报0.486%.

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=尾盘报0.12%.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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