俄罗斯谴责西方国家要挟叙利亚

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路透莫斯科7月16日电（记者 Gabriela Baczynska）---俄罗斯周一称，如果西方国家继续用制裁“要挟”叙利亚，俄罗斯将阻挠联合国安理会延长观察团在叙任期。

俄外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在与联合国特使安南在莫斯科会谈前立场强硬，国际社会对中俄施压未令其让步。

西方外交人士希望，俄罗斯能通过不失颜面的方式，放弃对叙总统阿萨德的支持，同意阿萨德不应参与叙政权过渡。而拉夫罗夫的言论或令他们感到失望。

拉夫罗夫在一个新闻发布会上称：“我们非常遗憾地觉察出要挟的味道。这会适得其反，是一种危险的做法。”安南将对俄罗斯进行为期两天的访问，周二将与俄总统普京会谈。

拉夫罗夫称，俄罗斯不会支持联合国安理会正在讨论的关于观察员的草案，因为草案内容包括，如果叙利亚不遵守安南的和平计划，将对其采取制裁。俄方提出的草案没有包含这种威胁内容。

拉夫罗夫称，6月30日安南和安理会五大常任理事国在日内瓦举行会谈，任何协议都必须遵从当时列出的原则。俄罗斯表示，不应具体要求阿萨德被排除在叙政权过渡之外。

拉夫罗夫称：“如果我们的伙伴无论如何也要阻挠俄方决议，那么联合国观察团行动将不会得到授权，他们必须离开叙利亚。那将是一件遗憾的事情。”

拉夫罗夫和安南周一进行会谈后，均未对记者发表任何评论。

普京周二与安南会谈后，将于次日会见土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan），后者一直呼吁阿萨德下台。（完）