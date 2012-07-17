美国海军补给舰在阿联酋附近海域向渔船开火,致一死三伤

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜/华盛顿7月16日电---美国海军一艘舰艇周一在阿联酋附近海域向一艘驶近的渔船开火，造成一人死亡，三人受伤。事件原因依然不明，美国官员未立即归咎于恐怖组织，亦未表示与伊朗有关。
美国官员称，被击船只靠近美国燃料补给舰USNS Rappahannock的原因也不清楚。但美国海军指出，这艘小型机动艇不顾他们再三警告继续靠近，才迫使安全小组用机关枪开火。
2000年，两名自杀式袭击者驾驶一艘装满炸药的小船撞向美国科尔号军舰（USS Cole），军舰舰体被炸出一个大洞，17名美军舰员丧生。
这起事件也表明海湾的对抗能很快演变成致命事件，该地区国家与伊朗关系紧张，引发美国及其盟友增加他们在该地区的军事力量。
周一事件中死亡和受伤人员当中没有伊朗人，尚不清楚是否只是一场误会。阿联酋国有新闻社援引一位政府官员的话称，死伤人员身份已全部被确认，均为印度籍。
美国海军中央司令部发表声明称，此次事件发生在阿联酋Jebel Ali港附近海域。
“美国船员一再尝试警告该船只调转方向，不要蓄意靠近，”声明称。声明并称此事正在调查中。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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