《中国报摘》--中国证券报7月17日

* 头版头条:
--中国证券报撰文指出,公开市场一级交易商16日再次被允许同时申报七天期逆回购及28天、91天正回购需求.市场人士认为,此举表明央行可能对流动性调节方式进行灵活调整.资金面情况将是决定下一步货币政策操作的关键.
* 其他:
--中国人民银行调查统计司司长盛松成表示,下一步可进一步扩大甚至放开中长期定期存款、大额协议存款利率的上浮区间,待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间,直至最终放开上浮限制.
--业内人士预计,由于上半年经济数据不理想,三季度基建项目审批仍将保持较快的速度,有关部门除继续加大对机场、电力、水电和轨道交通项目的审批力度外，节能环保和农田水利类基建项目有望成为三季度项目审批的重点.
--国际货币基金组织(IMF)发布最新的《世界经济展望报告》,将今年中国经济增速预期由8.2%下调至8%,将明年增速预期由8.8%下调至8.5%.同时公布的《全球金融稳定报告》称,中国中期仍存在经济硬着陆的小概率风险.
--在前海深港现代服务业合作区政策宣讲暨招商推介会上,香港贸易发展局、香港生产力促进局、新世界发展有限公司(0017.HK)和汇丰银行(0005.HK)等与深圳市前海管理局签署意向和合作协议,签约总金额超过2,200亿元人民币.
--截至6月底,中国人寿集团合并实现保费收入2,111.64亿元(未经审计),集团合并总资产首次突破两万亿元大关,达2.16万亿元,占境内保险行业总资产的32%.
--据证监会相关公示表,华夏基金公司12日上报5只行业ETF发起式基金.业内人士表示,这是首批行业ETF发起式基金,也是基金公司首次同时上报一批行业ETF产品.(完)
--整理 刘昕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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